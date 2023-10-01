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Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
Если потребитель не может приобрести автомобиль без покупки дорогостоящей страховки к нему или же лишен возможности купить косметическое средство отдельно от... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T08:23
2023-10-01T08:23
игорь качалов
экономика
маркетинг
фас (федеральная антимонопольная служба)
защита прав потребителей
штрафы
товары и услуги
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Если потребитель не может приобрести автомобиль без покупки дорогостоящей страховки к нему или же лишен возможности купить косметическое средство отдельно от предлагаемого подарочного набора, то это считается навязыванием дополнительных услуг и может караться штрафом. Объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму" маркетолог, экономист, профессор президентской академии Игорь Качалов.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.Что такое навязанная услугаПод навязыванием потребителю дополнительных товаров, работ и услуг подразумевается то, что, человеку, например, чтобы купить машину, нужно приобрести страховку по объявленной цене. А вот если можно купить машину со страховкой или без страховки, то это уже не навязывание, объяснил Качалов.По его словам, сегодня регуляторы задумались над тем, чтобы наказывать рублем тех людей, которые навязывают ненужные или непопулярные товары в комплекте с популярными и дефицитными и по высокой при этом цене.На примере подарочных наборов, которые традиционно продают в магазинах накануне Нового года и других праздников, собеседник также объяснил, что такое навязывание: "Если на прилавке я имею право выбрать шампунь за обычную цену вне этого пакета, тогда это не навязывание. Если же продавец отказывается продать шампунь отдельно, то это навязывание, попытки директоров и закупщиков сбыть залежавшийся на складе товар", – сказал Качалов.При этом, если товар отказываются продавать отдельно, вне пакета или дополнительных "довесков", необходимо сообщить об этом в регуляторные органы – в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Более того, бывают ситуации, которыми занимаются и органы прокуратуры.При этом эксперт объяснил, что штрафовать будут за каждый выявленный факт навязывания, даже если он произошел в тот же день с незначительной разницей во времени.Наказывать штрафом чиновниковТакже законопроект вводит санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Согласно проекту, штраф для должностных лиц может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера "направлена на защиту граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей".По его словам, факт нарушения прав потребителей следует зафиксировать на камеру: "чиновник не имеет право отказаться от записи его чиновничьих, бюрократических услуг в тот момент, когда его об этом предупреждают".Читайте также на РИА Новости Крым:Как не стать жертвой маркетологов: эксперт о "правильных" покупкахЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услугНа Кубани запретили деятельность "зазывал"
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РИА Новости Крым
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4.7
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игорь качалов, экономика, маркетинг, фас (федеральная антимонопольная служба), защита прав потребителей, штрафы, товары и услуги, государственная дума рф
Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста

Экономист Качалов: о фактах навязанных услуг потребитель должен сообщать в ФАС

08:23 01.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Если потребитель не может приобрести автомобиль без покупки дорогостоящей страховки к нему или же лишен возможности купить косметическое средство отдельно от предлагаемого подарочного набора, то это считается навязыванием дополнительных услуг и может караться штрафом. Объяснил в эфире радио "Спутник в Крыму" маркетолог, экономист, профессор президентской академии Игорь Качалов.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Что такое навязанная услуга

Под навязыванием потребителю дополнительных товаров, работ и услуг подразумевается то, что, человеку, например, чтобы купить машину, нужно приобрести страховку по объявленной цене. А вот если можно купить машину со страховкой или без страховки, то это уже не навязывание, объяснил Качалов.

"Некоторые дилеры продают машину условно за 3 млн рублей, но предлагают дополнительное техническое обслуживание еще условно за полмиллиона рублей или предлагают специальные фары, коврики, и если говорят, что без этих дополнительных опций машина не продается, то это тоже навязывание", – уточнил эксперт.

По его словам, сегодня регуляторы задумались над тем, чтобы наказывать рублем тех людей, которые навязывают ненужные или непопулярные товары в комплекте с популярными и дефицитными и по высокой при этом цене.
На примере подарочных наборов, которые традиционно продают в магазинах накануне Нового года и других праздников, собеседник также объяснил, что такое навязывание: "Если на прилавке я имею право выбрать шампунь за обычную цену вне этого пакета, тогда это не навязывание. Если же продавец отказывается продать шампунь отдельно, то это навязывание, попытки директоров и закупщиков сбыть залежавшийся на складе товар", – сказал Качалов.
При этом, если товар отказываются продавать отдельно, вне пакета или дополнительных "довесков", необходимо сообщить об этом в регуляторные органы – в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Более того, бывают ситуации, которыми занимаются и органы прокуратуры.

"В законе самое главное не тяжесть наказания, а его неотвратимость и регулярность", – отметил Качалов, комментируя относительно небольшую сумму штрафа для больших торговых центров в 40 тысяч рублей.

При этом эксперт объяснил, что штрафовать будут за каждый выявленный факт навязывания, даже если он произошел в тот же день с незначительной разницей во времени.

Наказывать штрафом чиновников

Также законопроект вводит санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Согласно проекту, штраф для должностных лиц может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера "направлена на защиту граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей".

"Это большой шаг в защите наших граждан перед бюрократическим аппаратом. Мы начинаем бюрократов ставить под денежный контроль", – прокомментировал Качалов.

По его словам, факт нарушения прав потребителей следует зафиксировать на камеру: "чиновник не имеет право отказаться от записи его чиновничьих, бюрократических услуг в тот момент, когда его об этом предупреждают".
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Игорь КачаловЭкономикаМаркетингФАС (Федеральная антимонопольная служба)Защита прав потребителейШтрафыТовары и услугиГосударственная Дума РФ
 
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