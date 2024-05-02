https://crimea.ria.ru/20240502/v-rossii-obyavlen-v-rozysk-eks-glava-sbu-1137000235.html

В России объявлен в розыск экс-глава СБУ

В России объявлен в розыск экс-глава СБУ - РИА Новости Крым, 02.05.2024

В России объявлен в розыск экс-глава СБУ

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко* объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T21:44

2024-05-02T21:44

2024-05-02T21:59

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко* объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.Отмечается, что он разыскивается по статье уголовного кодекса. Однако она не разглашается.Глава тогда глава СБУ Валентин Наливайченко* ранее предложил пригласить в Киев руководителей крымских силовых ведомств, чтобы узнать "кто из них предатель".В декабре в России объявили в розыск руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*.Ранее Следком РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову*, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), сбу (служба безопасности украины), закон и право, новости, в мире, россия, валентин наливайченко, украина