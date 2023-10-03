https://crimea.ria.ru/20231003/sledkom-obyavit-v-rozysk-budanova-po-obvineniyu-v-terrorizme-1131813358.html

Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме

Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме

СК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины,... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T09:46

2023-10-03T09:46

2023-10-03T09:46

кирилл буданов

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. СК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.По этой же статье Следком также предъявил обвинения командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку."Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации", - поясняется в сообщении Следкома.Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.Киевский режим регулярно атакует мирные регионы РФ, в том числе удары наносятся по Брянской, Курской, Белгородской областям, Севастополю и Крыму, попытки беспилотных атак фиксировались в различных городах РФ, в том числе в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуРазведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигонеПлан по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины)