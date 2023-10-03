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Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме
Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме
СК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины,... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T09:46
2023-10-03T09:46
кирилл буданов
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. СК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.По этой же статье Следком также предъявил обвинения командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку."Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации", - поясняется в сообщении Следкома.Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.Киевский режим регулярно атакует мирные регионы РФ, в том числе удары наносятся по Брянской, Курской, Белгородской областям, Севастополю и Крыму, попытки беспилотных атак фиксировались в различных городах РФ, в том числе в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуРазведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигонеПлан по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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кирилл буданов, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины)
Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме

СК РФ предъявил обвинения в терроризме высшему военному руководству Украины

09:46 03.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. СК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову", - сказано в сообщении.
По этой же статье Следком также предъявил обвинения командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
"Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации", - поясняется в сообщении Следкома.
Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Киевский режим регулярно атакует мирные регионы РФ, в том числе удары наносятся по Брянской, Курской, Белгородской областям, Севастополю и Крыму, попытки беспилотных атак фиксировались в различных городах РФ, в том числе в Москве.
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Кирилл БудановСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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