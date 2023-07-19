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Разведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне
Разведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Разведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне
Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ведомства... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T10:49
2023-07-19T10:49
2023-07-19T11:48
пожар на полигоне в кировском районе крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ведомства Кирилл Буданов."Проведена успешная операция в Крыму", — прокомментировал Буданов ЧП на полигоне в Крыму.По его словам, операция проведена силами ГУР и Вооруженными силами Украины.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов – около 2,2 тыс человек. В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаАксенов прокомментировал ЧП на войсковом полигоне в КрымуЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Разведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне
Буданов: пожар на полигоне в Крыму является результатом операции украинской разведки и ВСУ
10:49 19.07.2023 (обновлено: 11:48 19.07.2023)