https://crimea.ria.ru/20230709/plan-po-spaseniyu-zakharova-otvetila-na-zayavlenie-malyar-po-teraktu-v-krymu-1129907326.html

План по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму

План по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2023

План по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму

Тот факт, что Киев, спустя девять месяцев, признал ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, показателен, ведь власти Украины в преддверии... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T10:11

2023-07-09T10:11

2023-07-09T10:11

крымский мост

чп на крымском мосту

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Тот факт, что Киев, спустя девять месяцев, признал ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, показателен, ведь власти Украины в преддверии саммита НАТО пытаются осуществить план по "собственному спасению". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях. В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь.По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.В феврале в СК России отметили, что в ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людейОбвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомТеракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины

https://crimea.ria.ru/20230112/konstantinov-poobeschal-predyavit-zelenskomu-schet-za-krymskiy-most-1126356131.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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