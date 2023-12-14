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Кирилла Буданова объявили в розыск - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Кирилла Буданова объявили в розыск
Кирилла Буданова объявили в розыск - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Кирилла Буданова объявили в розыск
В России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщают в МВД РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T08:42
2023-12-14T08:43
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
минобороны украины
новости
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщают в МВД РФ.При этом уточнений, по какой именно статье разыскивается глава украинской разведки, нет.По мнению политолога Ростислава Ищенко, шансы найти Буданова, арестовать и передать суду не так уж малы. Более того, когда закончится спецоперация, коллективный Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений.Ранее Следком РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.Ранее Буданов неоднократно брал на себя ответственность за теракты и позволял себе громкие заявления. В мае в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову он заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Так, 8 октября в интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииБуданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия КиевуВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, новости, в мире, безопасность
Кирилла Буданова объявили в розыск

Начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов разыскивается по уголовной статье

08:42 14.12.2023 (обновлено: 08:43 14.12.2023)
 
© AP PhotoГенерал-майор Кирилл Буданов
Генерал-майор Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщают в МВД РФ.
"Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье уголовного кодекса", - сказано в сообщении.
При этом уточнений, по какой именно статье разыскивается глава украинской разведки, нет.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, шансы найти Буданова, арестовать и передать суду не так уж малы. Более того, когда закончится спецоперация, коллективный Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений.
Ранее Следком РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.
Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
Ранее Буданов неоднократно брал на себя ответственность за теракты и позволял себе громкие заявления. В мае в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову он заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически".
Так, 8 октября в интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.
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РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Кирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)Минобороны УкраиныНовостиВ миреБезопасность
 
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