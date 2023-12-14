https://crimea.ria.ru/20231214/kirilla-budanova-obyavili-v-rozysk-1133525675.html

Кирилла Буданова объявили в розыск

Кирилла Буданова объявили в розыск - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Кирилла Буданова объявили в розыск

В России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщают в МВД РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T08:42

2023-12-14T08:42

2023-12-14T08:43

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

минобороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщают в МВД РФ.При этом уточнений, по какой именно статье разыскивается глава украинской разведки, нет.По мнению политолога Ростислава Ищенко, шансы найти Буданова, арестовать и передать суду не так уж малы. Более того, когда закончится спецоперация, коллективный Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений.Ранее Следком РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.Ранее Буданов неоднократно брал на себя ответственность за теракты и позволял себе громкие заявления. В мае в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову он заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Так, 8 октября в интервью украинскому изданию NV он рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииБуданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия КиевуВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, новости, в мире, безопасность