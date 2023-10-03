https://crimea.ria.ru/20231003/mogut-lovit-po-vsemu-miru-ekspert-otsenil-shansy-rossii-skhvatit-budanova-1131826582.html

Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова

Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова

Шансы рано или поздно арестовать и судить руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова не так уж ничтожны, после... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T21:46

2023-10-03T21:46

2023-10-03T20:46

мнения

ростислав ищенко

украина

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

в мире

ск рф (следственный комитет российской федерации)

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шансы рано или поздно арестовать и судить руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова не так уж ничтожны, после окончания специальной военной операции Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.По мнению Ищенко, сразу или через несколько лет после окончания спецоперации глава ГУР и другие военные руководители киевского режима должны будут предстать перед судом. Добиться их выдачи вполне реально, даже из Великобритании, считает аналитик."Буданов еще молодой, если он не отравится грибами, орешком не поперхнется, не утонет где-нибудь в водоеме... Ситуация в мире меняется. Все-таки Россия – глобальная держава, и зачастую возникает интерес к резкому улучшению отношений. Даже с нашими отпетыми врагами такое периодически происходит. Таких как Буданов под эти улучшения выдают пачками", – пояснил политолог.Нынешнего украинского президента, по мнению Ищенко, ждет та же судьба: он либо успеет сбежать, либо не успеет. Для самого Зеленского лучше не убегать, полагает эксперт."В России смертной казни нет, максимум, что можно получить – пожизненное заключение. Ну, осудят, лет через 25-30, возможно, даже выпустят. Он хоть и серийный убийца, но политический, а не маньяк. В самом худшем случае будет сидеть в тюрьме. Но кормить же будут, и режим не будет настолько суровым, чтобы сразу сойти с ума или умереть через два года. Нужно же будет его показывать мировому сообществу, что вот он круглый, румяный, розовый, и все у него в жизни хорошо", – сказал эксперт.Ранее Следственный комитет РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.В ближайшее время их объявят в розыск. Планируется также избрать меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия признала Коломойского* террористом и экстремистомСбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конецГлава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году

https://crimea.ria.ru/20231003/eks-sovetnik-ofisa-zelenskogo-arestovich-obyavlen-v-rozysk-v-rossii-1131822504.html

украина

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мнения, ростислав ищенко, украина, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, в мире, ск рф (следственный комитет российской федерации), владимир зеленский (президент украины)