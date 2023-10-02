https://crimea.ria.ru/20231002/rossiya-priznala-kolomoyskogo-terroristom-i-ekstremistom-1131806210.html

Россия признала Коломойского* террористом и экстремистом

Россия признала Коломойского* террористом и экстремистом - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Россия признала Коломойского* террористом и экстремистом

Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в российский реестр террористов и экстремистов. Это следует из обновленной информации в списке, опубликованном на... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T18:16

2023-10-02T18:16

2023-10-02T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в российский реестр террористов и экстремистов. Это следует из обновленной информации в списке, опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга.Список также пополнили экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, бывший командир батальона "Айдар"** Сергей Мельничук*, основатель запрещенного в России террористического формирования "Азов"*** Андрей Билецкий*, бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко*.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.*** Запрещенная в РФ террористическая организация.В начале сентября Игорь Коломойский был арестован на Украине. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а также присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен. Олигарх был взят под стражу и доставлен из своего особняка в здание СБУ. Ранее парламент Крыма принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и недружественных по отношению к РФ. В их числе – Игорь Коломойский. В сентябре в республике продали первые такие объекты. Читайте также на РИА Новости Крым:Без права залога: депутат Верховной рады Шуфрич арестован за госизмену Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений

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росфинмониторинг, украина, россия, антитеррор, новости