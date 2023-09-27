https://crimea.ria.ru/20230927/krym-okazalsya-v-pyaterke-antiliderov-po-chislu-ekstremistskikh-prestupleniy-1131706125.html

Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений

Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений

Количество преступлений экстремистской направленности в Крыму с 2014 по 2022 годы выросло в четыре раза, по этому показателю регион входит в пятерку российских... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T21:19

2023-09-27T21:19

2023-09-27T21:19

радио "спутник в крыму"

россия

государственная дума рф

закон и право

наталья киселева

мнения

экстремизм

общество

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Количество преступлений экстремистской направленности в Крыму с 2014 по 2022 годы выросло в четыре раза, по этому показателю регион входит в пятерку российских регионов-антилидеров, поэтому рассматриваемое Госдумой ужесточение ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма чрезвычайно актуально для полуострова. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт констатировала, что экстремизм в различных его проявлениях касается абсолютно всех государств, он приобрел глобальный характер и превратился в одну из опаснейших политико-социальных проблем, представляющую серьезную угрозу для безопасности государств.Если не предпринимать соответствующих мер, количество преступлений этой направленности продолжит расти, убеждена социолог.При этом в плане ужесточения ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма Россия является далеко не первой, кто решил прибегнуть к этим мерам. Так, Великобритания еще в начале XXI века приняла директиву о недопустимости распространения экстремистской идеологии в учебных заведениях. Там же приняты законы о запрете распространения экстремистских материалов в интернете. А в законодательстве Израиля есть нормы о недопустимости как распространения и пропаганды, так и демонстрации поддержки экстремистской и террористической деятельности, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.В то же время всем, кто критикует рассматриваемый Госдумой законопроект и считает его "наступлением на свободу слова", Киселева рекомендовала ознакомиться с содержанием Международного пакта ООН о гражданских и политических правах."Пусть они почитают его внимательно, там говорится не только о правах, но и о том, что право на свободу выражения мнений может быть ограничено с целью уважения прав других лиц и охраны государственной безопасности. А экстремизм представляет такую угрозу", – пояснила эксперт.Кроме того, существуют многочисленные решения Европейского суда по правам человека, в которых говорится, что свобода слова является одной из основ демократического общества, но возможно и наказание за выражение мнения, если оно содержит элементы экстремизма и терроризма.Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма.Изменения предлагается внести в статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Наказание по этой статье предусматривает штрафа до 300 тысяч рублей или пять лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФЗа пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной сектыВ Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО

https://crimea.ria.ru/20230428/v-rossii-vveli-pozhiznennoe-zaklyuchenie-za-gosizmenu-1128423583.html

россия

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, закон и право, наталья киселева, мнения, экстремизм, общество, безопасность, новости, крым, севастополь, статистика