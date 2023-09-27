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Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений
Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений
Количество преступлений экстремистской направленности в Крыму с 2014 по 2022 годы выросло в четыре раза, по этому показателю регион входит в пятерку российских... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T21:19
2023-09-27T21:19
радио "спутник в крыму"
россия
государственная дума рф
закон и право
наталья киселева
мнения
экстремизм
общество
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Количество преступлений экстремистской направленности в Крыму с 2014 по 2022 годы выросло в четыре раза, по этому показателю регион входит в пятерку российских регионов-антилидеров, поэтому рассматриваемое Госдумой ужесточение ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма чрезвычайно актуально для полуострова. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт констатировала, что экстремизм в различных его проявлениях касается абсолютно всех государств, он приобрел глобальный характер и превратился в одну из опаснейших политико-социальных проблем, представляющую серьезную угрозу для безопасности государств.Если не предпринимать соответствующих мер, количество преступлений этой направленности продолжит расти, убеждена социолог.При этом в плане ужесточения ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма Россия является далеко не первой, кто решил прибегнуть к этим мерам. Так, Великобритания еще в начале XXI века приняла директиву о недопустимости распространения экстремистской идеологии в учебных заведениях. Там же приняты законы о запрете распространения экстремистских материалов в интернете. А в законодательстве Израиля есть нормы о недопустимости как распространения и пропаганды, так и демонстрации поддержки экстремистской и террористической деятельности, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.В то же время всем, кто критикует рассматриваемый Госдумой законопроект и считает его "наступлением на свободу слова", Киселева рекомендовала ознакомиться с содержанием Международного пакта ООН о гражданских и политических правах."Пусть они почитают его внимательно, там говорится не только о правах, но и о том, что право на свободу выражения мнений может быть ограничено с целью уважения прав других лиц и охраны государственной безопасности. А экстремизм представляет такую угрозу", – пояснила эксперт.Кроме того, существуют многочисленные решения Европейского суда по правам человека, в которых говорится, что свобода слова является одной из основ демократического общества, но возможно и наказание за выражение мнения, если оно содержит элементы экстремизма и терроризма.Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма.Изменения предлагается внести в статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Наказание по этой статье предусматривает штрафа до 300 тысяч рублей или пять лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФЗа пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной сектыВ Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО
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россия, государственная дума рф, закон и право, наталья киселева, мнения, экстремизм, общество, безопасность, новости, крым, севастополь, статистика
Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений

Социолог Киселева: число экстремистских преступлений в Крыму с 2014 года выросло вчетверо

21:19 27.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Количество преступлений экстремистской направленности в Крыму с 2014 по 2022 годы выросло в четыре раза, по этому показателю регион входит в пятерку российских регионов-антилидеров, поэтому рассматриваемое Госдумой ужесточение ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма чрезвычайно актуально для полуострова. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В России с 2012 по 2022 год количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности увеличилось более чем в два раза. В частности, в Севастополе с 2014 по 2022 годы их количество выросло в полтора раза, а в Крыму – более чем в четыре. Наша республика занимает четвертое место по этому показателю среди регионов. Поэтому принятие более жестких мер на законодательном уровне абсолютно оправдано, по моему мнению, большинство крымчан должны поддерживать эти изменения", - сказала Киселева.
Эксперт констатировала, что экстремизм в различных его проявлениях касается абсолютно всех государств, он приобрел глобальный характер и превратился в одну из опаснейших политико-социальных проблем, представляющую серьезную угрозу для безопасности государств.
Если не предпринимать соответствующих мер, количество преступлений этой направленности продолжит расти, убеждена социолог.
При этом в плане ужесточения ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма Россия является далеко не первой, кто решил прибегнуть к этим мерам. Так, Великобритания еще в начале XXI века приняла директиву о недопустимости распространения экстремистской идеологии в учебных заведениях. Там же приняты законы о запрете распространения экстремистских материалов в интернете. А в законодательстве Израиля есть нормы о недопустимости как распространения и пропаганды, так и демонстрации поддержки экстремистской и террористической деятельности, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.
В то же время всем, кто критикует рассматриваемый Госдумой законопроект и считает его "наступлением на свободу слова", Киселева рекомендовала ознакомиться с содержанием Международного пакта ООН о гражданских и политических правах.
"Пусть они почитают его внимательно, там говорится не только о правах, но и о том, что право на свободу выражения мнений может быть ограничено с целью уважения прав других лиц и охраны государственной безопасности. А экстремизм представляет такую угрозу", – пояснила эксперт.
Кроме того, существуют многочисленные решения Европейского суда по правам человека, в которых говорится, что свобода слова является одной из основ демократического общества, но возможно и наказание за выражение мнения, если оно содержит элементы экстремизма и терроризма.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма.
Изменения предлагается внести в статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Наказание по этой статье предусматривает штрафа до 300 тысяч рублей или пять лет лишения свободы.
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