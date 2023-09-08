https://crimea.ria.ru/20230908/zhitelya-sevastopolya-zaderzhali-za-nadrugatelstvo-nad-flagom-rf-1131259690.html

Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ

Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ

В Севастополе местный житель пнул ногой флаг Российской Федерации, который использовался в инсталляции в Артиллерийской бухте. Его задержала полиция. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:31

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умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель пнул ногой флаг Российской Федерации, который использовался в инсталляции в Артиллерийской бухте. Его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.По данным правоохранителей, молодой человек увидел у подножия памятника адмиралу Корнилову инсталляцию с государственным флагом РФ. Так как он негативно относится к проведению специальной военной операции на территории Украины, то решил выразить свое несогласие тем, что пнул ногой полотно флага и размещенные на нем предметы.Все это увидели проходящие мимо жители и гости Севастополя. Они сделали замечание молодому человеку, на что он ответил негативным высказыванием в отношении действий Вооруженных сил РФ.Полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП РФ – "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".Кроме того, отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ – "надругательство над Государственным флагом Российской Федерации". Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит до одного года лишения свободы.По сообщению полиции, собранные материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе хулигана будут судить за надругательство над флагом РФЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в законМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в Евпатории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, умвд россии по севастополю, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кодекс об административных правонарушениях