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Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ
Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ
В Севастополе местный житель пнул ногой флаг Российской Федерации, который использовался в инсталляции в Артиллерийской бухте. Его задержала полиция. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T16:31
2023-09-08T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель пнул ногой флаг Российской Федерации, который использовался в инсталляции в Артиллерийской бухте. Его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.По данным правоохранителей, молодой человек увидел у подножия памятника адмиралу Корнилову инсталляцию с государственным флагом РФ. Так как он негативно относится к проведению специальной военной операции на территории Украины, то решил выразить свое несогласие тем, что пнул ногой полотно флага и размещенные на нем предметы.Все это увидели проходящие мимо жители и гости Севастополя. Они сделали замечание молодому человеку, на что он ответил негативным высказыванием в отношении действий Вооруженных сил РФ.Полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП РФ – "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".Кроме того, отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ – "надругательство над Государственным флагом Российской Федерации". Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит до одного года лишения свободы.По сообщению полиции, собранные материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе хулигана будут судить за надругательство над флагом РФЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в законМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в Евпатории
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, умвд россии по севастополю, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кодекс об административных правонарушениях
Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ

Полиция задержала жителя Севастополя за надругательство над флагом РФ

16:31 08.09.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель пнул ногой флаг Российской Федерации, который использовался в инсталляции в Артиллерийской бухте. Его задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.

"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан 21-летний местный житель, который надругался над государственным флагом Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, молодой человек увидел у подножия памятника адмиралу Корнилову инсталляцию с государственным флагом РФ. Так как он негативно относится к проведению специальной военной операции на территории Украины, то решил выразить свое несогласие тем, что пнул ногой полотно флага и размещенные на нем предметы.
Все это увидели проходящие мимо жители и гости Севастополя. Они сделали замечание молодому человеку, на что он ответил негативным высказыванием в отношении действий Вооруженных сил РФ.
Полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП РФ – "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
Кроме того, отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ – "надругательство над Государственным флагом Российской Федерации". Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит до одного года лишения свободы.
По сообщению полиции, собранные материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
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