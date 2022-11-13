https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html

За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон

За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон - РИА Новости Крым, 13.11.2022

За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон

За дискредитацию российской армии предложили лишать приобретенного гражданства. Такая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T09:11

2022-11-13T09:11

2022-11-13T09:11

российская федерация (россия, рф)

государственная дума рф

владимир путин (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За дискредитацию российской армии предложили лишать приобретенного гражданства. Такая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, пишет РИА Новости.Поправка расширяет список преступлений, за которые могут прекратить действие приобретенного гражданства. Основанием для лишения могут быть публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом. Кроме того, условиями могут послужить и осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории РФ; публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ; публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны либо действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности и другое.Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первой редакции предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.

https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html

https://crimea.ria.ru/20220711/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rf-dlya-ukraintsev-1123811384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), государственная дума рф, владимир путин (политик), общество