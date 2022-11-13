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За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон
За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон - РИА Новости Крым, 13.11.2022
За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон
За дискредитацию российской армии предложили лишать приобретенного гражданства. Такая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T09:11
2022-11-13T09:11
российская федерация (россия, рф)
государственная дума рф
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За дискредитацию российской армии предложили лишать приобретенного гражданства. Такая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, пишет РИА Новости.Поправка расширяет список преступлений, за которые могут прекратить действие приобретенного гражданства. Основанием для лишения могут быть публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом. Кроме того, условиями могут послужить и осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории РФ; публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ; публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны либо действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности и другое.Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первой редакции предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.
https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html
https://crimea.ria.ru/20220711/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rf-dlya-ukraintsev-1123811384.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), государственная дума рф, владимир путин (политик), общество
За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон

В ГД поступила президентская поправка о лишении гражданства за дискредитацию армии

09:11 13.11.2022
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО "Гознак" в Москве
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За дискредитацию российской армии предложили лишать приобретенного гражданства. Такая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, пишет РИА Новости.
Поправка расширяет список преступлений, за которые могут прекратить действие приобретенного гражданства. Основанием для лишения могут быть публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.
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Кроме того, условиями могут послужить и осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории РФ; публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ; публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны либо действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности и другое.
Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первой редакции предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.
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Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.
 
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