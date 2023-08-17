https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-zaderzhali-podozrevaemogo-v-prizyvakh-k-nasiliyu-nad-boytsami-svo-1130780351.html

В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО

В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО

Жителя Керчи подозревают в призывах к насилию в отношении граждан России, которые участвуют в Специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T12:39

2023-08-17T12:39

2023-08-17T14:28

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Жителя Керчи подозревают в призывах к насилию в отношении граждан России, которые участвуют в Специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону."УФСБ России по РК и городу Севастополю совместно с республиканским Центром по противодействию экстремизму МВД пресечена противоправная деятельность жителя полуострова, который причастен к публичным призывам к осуществлению экстремисткой деятельности", - говорится в сообщении спецслужб.По месту жительства керчанина были проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютер и другие предметы, которые имеют отношение к совершению преступления.Против подозреваемого Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 – "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой ZФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораДело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ

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