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В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО
В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО
Жителя Керчи подозревают в призывах к насилию в отношении граждан России, которые участвуют в Специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T12:39
2023-08-17T12:39
2023-08-17T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Жителя Керчи подозревают в призывах к насилию в отношении граждан России, которые участвуют в Специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону."УФСБ России по РК и городу Севастополю совместно с республиканским Центром по противодействию экстремизму МВД пресечена противоправная деятельность жителя полуострова, который причастен к публичным призывам к осуществлению экстремисткой деятельности", - говорится в сообщении спецслужб.По месту жительства керчанина были проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютер и другие предметы, которые имеют отношение к совершению преступления.Против подозреваемого Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 – "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой ZФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораДело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
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В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО
Жителя Керчи подозревают в призывах к насилию в отношении российских бойцов СВО
12:39 17.08.2023 (обновлено: 14:28 17.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Жителя Керчи подозревают в призывах к насилию в отношении граждан России, которые участвуют в Специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по РК и городу Севастополю совместно с республиканским Центром по противодействию экстремизму МВД пресечена противоправная деятельность жителя полуострова, который причастен к публичным призывам к осуществлению экстремисткой деятельности", - говорится в сообщении спецслужб.
В ходе расследования установлено, что 50-летний житель Керчи разместил в одном из интернет-мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, которые стоят на защите Родины.
По месту жительства керчанина были проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютер и другие предметы, которые имеют отношение к совершению преступления.
Против подозреваемого Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 – "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до пяти лет.
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