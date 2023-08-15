https://crimea.ria.ru/20230815/fsb-zaderzhala-v-krymu-rabotavshego-na-ukrainskie-spetssluzhby-informatora-1130738273.html

ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора

ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора - РИА Новости Крым, 15.08.2023

ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских националистов, который информировал Службу безопасности Украины о транзите военных грузов через... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T09:49

2023-08-15T09:49

2023-08-15T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских националистов, который информировал Службу безопасности Украины о транзите военных грузов через полуостров в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты тайника, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастность к иным преступлениям на территории России, добавили в ФСБ.Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. По данным силовиков, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в регионе, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Также на прошлой неделе в Крыму задержали 43-летнего россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Ранее мужчина был завербован в Днепропетровской области, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым: ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуПособников ВСУ задержали в Херсонской области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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