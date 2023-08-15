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ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора
ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора - РИА Новости Крым, 15.08.2023
ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских националистов, который информировал Службу безопасности Украины о транзите военных грузов через... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T09:49
2023-08-15T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских националистов, который информировал Службу безопасности Украины о транзите военных грузов через полуостров в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты тайника, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастность к иным преступлениям на территории России, добавили в ФСБ.Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. По данным силовиков, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в регионе, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Также на прошлой неделе в Крыму задержали 43-летнего россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Ранее мужчина был завербован в Днепропетровской области, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. Читайте также на РИА Новости Крым: ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуПособников ВСУ задержали в Херсонской области
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, новости
ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора

В Крыму задержан россиянин, информировавший СБУ о транзите военных грузов в зону СВО

09:49 15.08.2023 (обновлено: 09:52 15.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских националистов, который информировал Службу безопасности Украины о транзите военных грузов через полуостров в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты тайника, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастность к иным преступлениям на территории России, добавили в ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. По данным силовиков, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в регионе, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину.
Также на прошлой неделе в Крыму задержали 43-летнего россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Ранее мужчина был завербован в Днепропетровской области, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым.
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