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Главные новости Крыма: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Главные новости Крыма: 17 мая
Главные новости Крыма: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Главные новости Крыма: 17 мая
Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников. Сергей Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ. Пятиклассник выпал из окна школы в... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T23:05
2024-05-17T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников. Сергей Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ. Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе. В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин. Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне. Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму. Новый спортивный ледовый каток в Керчи построят до конца 2024 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.123 дрона за суткиСредства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника, сообщили в пятницу в Минобороны России. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве. Только за ночь над полуостровом уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников. В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.Аксенов назвал способ обезопасить КрымБезопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО "каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины" и выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.Пятиклассник выпал из окна класса на 3-м этажеУченик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба министерства образования Крыма, ЧП произошло в пятницу около 10 часов утра. Следователи начали проверку по данному факту. По данным СК, ребенок открыл окно классной аудитории на третьем этажи школьного здания, присел на подоконник и упал вниз. Проверку по исполнению законодательства при организации учебного процесса также начала прокуратура.В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДДВ Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вячеслав Селютин служил в МВД с 1994 года, за годы службы прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя управления в Севастополе, которое возглавил 3 июня 2022 года.Иск по водной блокадеИск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. В пятницу состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права потребовать и получить компенсацию от Киева, организовавшего водную блокаду региона.Детские лагеря в Крыму готовы к сезонуСанитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму, сообщила в пятницу главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По словам Лысенко, работа продолжается и находится "на финишной прямой".Новый ледовый каток в КерчиСтроительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025 года начнется набор детей в группы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения стройплощадки. Кроме того, по его словам, до конца 2025 года здесь планируется построить плавательный бассейн с профессиональной чашей.
https://crimea.ria.ru/20240517/smertelnoe-dtp-v-sakskom-rayone---inomarka-vletela-v-mototsikl-1137374798.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
главное за день
Главные новости Крыма: 17 мая

Новости Крыма: главные события и заявления четверг, 17 мая

23:05 17.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников. Сергей Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ. Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе. В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин. Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне. Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму. Новый спортивный ледовый каток в Керчи построят до конца 2024 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

123 дрона за сутки

Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве. Только за ночь над полуостровом уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников.
В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.
Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.

Аксенов назвал способ обезопасить Крым

Безопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.
Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО "каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины" и выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.
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Пятиклассник выпал из окна класса на 3-м этаже

Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба министерства образования Крыма, ЧП произошло в пятницу около 10 часов утра. Следователи начали проверку по данному факту.
По данным СК, ребенок открыл окно классной аудитории на третьем этажи школьного здания, присел на подоконник и упал вниз. Проверку по исполнению законодательства при организации учебного процесса также начала прокуратура.
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19:07
В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ

В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД

В Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вячеслав Селютин служил в МВД с 1994 года, за годы службы прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя управления в Севастополе, которое возглавил 3 июня 2022 года.
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Иск по водной блокаде

Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. В пятницу состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права потребовать и получить компенсацию от Киева, организовавшего водную блокаду региона.
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Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов

Детские лагеря в Крыму готовы к сезону

Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму, сообщила в пятницу главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По словам Лысенко, работа продолжается и находится "на финишной прямой".
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Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

Новый ледовый каток в Керчи

Строительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025 года начнется набор детей в группы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения стройплощадки. Кроме того, по его словам, до конца 2025 года здесь планируется построить плавательный бассейн с профессиональной чашей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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