https://crimea.ria.ru/20240517/glavnye-novosti-kryma-17-maya-1137372456.html

Главные новости Крыма: 17 мая

Главные новости Крыма: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Главные новости Крыма: 17 мая

Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников. Сергей Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ. Пятиклассник выпал из окна школы в... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T23:05

2024-05-17T23:05

2024-05-17T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников. Сергей Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ. Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе. В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин. Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне. Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму. Новый спортивный ледовый каток в Керчи построят до конца 2024 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.123 дрона за суткиСредства противовоздушной обороны за последние сутки сбили над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника, сообщили в пятницу в Минобороны России. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря, добавили в ведомстве. Только за ночь над полуостровом уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников. В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.Аксенов назвал способ обезопасить КрымБезопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО "каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины" и выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.Пятиклассник выпал из окна класса на 3-м этажеУченик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба министерства образования Крыма, ЧП произошло в пятницу около 10 часов утра. Следователи начали проверку по данному факту. По данным СК, ребенок открыл окно классной аудитории на третьем этажи школьного здания, присел на подоконник и упал вниз. Проверку по исполнению законодательства при организации учебного процесса также начала прокуратура.В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДДВ Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вячеслав Селютин служил в МВД с 1994 года, за годы службы прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя управления в Севастополе, которое возглавил 3 июня 2022 года.Иск по водной блокадеИск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. В пятницу состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права потребовать и получить компенсацию от Киева, организовавшего водную блокаду региона.Детские лагеря в Крыму готовы к сезонуСанитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму, сообщила в пятницу главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По словам Лысенко, работа продолжается и находится "на финишной прямой".Новый ледовый каток в КерчиСтроительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025 года начнется набор детей в группы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения стройплощадки. Кроме того, по его словам, до конца 2025 года здесь планируется построить плавательный бассейн с профессиональной чашей.

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https://crimea.ria.ru/20240517/otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-prekraschayutsya---razvozhaev-1137372335.html

https://crimea.ria.ru/20240517/poezda-iz-kryma-v-nizhniy-novgorod-tulu-i-lipetsk-prodlili-do-oseni-1137368063.html

https://crimea.ria.ru/20240517/ofitsialnoe-otkrytie-sobornoy-mecheti-v-krymu-sostoitsya--aksenov-1137358154.html

https://crimea.ria.ru/20240517/krymchanin-prigovoren-k-18-godam-za-gosizmenu-1137352194.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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