https://crimea.ria.ru/20240517/chp-s-vypavshim-iz-okna-rebenkom-v-krymu-prokuratura-nachala-proverku--1137360517.html
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T13:34
2024-05-17T13:34
2024-05-17T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. По информации министерства образования Крыма, ребенок выпал из окна классной аудитории. В прокуратуре уточнили, что класс расположен на третьем этаже. Также проверку организовали органы следствия и специалисты минобраза. По предварительной информации, семья несовершеннолетнего на учетах не состоит.Как ранее уточнили в минобразования, пострадавший мальчик госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, симферополь, дети, школа, прокуратура республики крым, новости крыма
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе
13:34 17.05.2024 (обновлено: 14:01 17.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым.
Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. По информации министерства образования Крыма, ребенок выпал из окна классной аудитории.
В прокуратуре уточнили, что класс расположен на третьем этаже.
"Ученик 5 класса выпал из окна класса на третьем этаже. Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия. Организована проверка по исполнению законодательства при организации учебного процесса", - проинформировали в прокуратуре.
Также проверку организовали органы следствия и специалисты минобраза.
По предварительной информации, семья несовершеннолетнего на учетах не состоит.
Как ранее уточнили в минобразования, пострадавший мальчик госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет.