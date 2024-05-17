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ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T13:34
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. По информации министерства образования Крыма, ребенок выпал из окна классной аудитории. В прокуратуре уточнили, что класс расположен на третьем этаже. Также проверку организовали органы следствия и специалисты минобраза. По предварительной информации, семья несовершеннолетнего на учетах не состоит.Как ранее уточнили в минобразования, пострадавший мальчик госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет.
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происшествия, симферополь, дети, школа, прокуратура республики крым, новости крыма
ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе

13:34 17.05.2024 (обновлено: 14:01 17.05.2024)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Depositphotos.com AlexLipa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. По информации министерства образования Крыма, ребенок выпал из окна классной аудитории.
В прокуратуре уточнили, что класс расположен на третьем этаже.
"Ученик 5 класса выпал из окна класса на третьем этаже. Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия. Организована проверка по исполнению законодательства при организации учебного процесса", - проинформировали в прокуратуре.
Также проверку организовали органы следствия и специалисты минобраза.
По предварительной информации, семья несовершеннолетнего на учетах не состоит.
Как ранее уточнили в минобразования, пострадавший мальчик госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПроисшествияСимферопольдетиШколаПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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