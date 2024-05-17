https://crimea.ria.ru/20240517/chp-s-vypavshim-iz-okna-rebenkom-v-krymu-prokuratura-nachala-proverku--1137360517.html

ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку

ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2024

ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T13:34

2024-05-17T13:34

2024-05-17T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. ЧП произошло в пятницу около 10:00 в гимназии № 11. По информации министерства образования Крыма, ребенок выпал из окна классной аудитории. В прокуратуре уточнили, что класс расположен на третьем этаже. Также проверку организовали органы следствия и специалисты минобраза. По предварительной информации, семья несовершеннолетнего на учетах не состоит.Как ранее уточнили в минобразования, пострадавший мальчик госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет.

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, дети, школа, прокуратура республики крым, новости крыма