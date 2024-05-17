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Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе

Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе

Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Крыма. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T13:03

2024-05-17T13:03

2024-05-17T13:06

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Крыма.ЧП произошло в пятницу около 10 часов утра.Как уточнили в минздраве, ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

симферополь

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2024

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происшествия, симферополь