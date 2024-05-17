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Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе
Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе
Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Крыма. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T13:03
2024-05-17T13:06
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Крыма.ЧП произошло в пятницу около 10 часов утра.Как уточнили в минздраве, ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, симферополь
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Пятиклассник выпал из окна школы в Симферополе

В Симферополе пятиклассник выпал из окна гимназии №11

13:03 17.05.2024 (обновлено: 13:06 17.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Крыма.
ЧП произошло в пятницу около 10 часов утра.
"В данный момент проводится проверка органами следствия и специалистами министерства образования. Несовершеннолетний пострадавший госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками Республиканской детской клинической больницы", - сказано в сообщении.
Как уточнили в минздраве, ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
"Его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Пациент получает необходимое лечение, угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.
 
ПроисшествияСимферополь
 
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