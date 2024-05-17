https://crimea.ria.ru/20240517/v-sevastopole-skoropostizhno-skonchalsya-nachalnik-umvd-1137365955.html

В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин

В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин

В Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:18

2024-05-17T15:18

2024-05-17T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Вячеслав Селютин служил в МВД с 1994 года, за годы службы прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя управления в Севастополе, которое возглавил 3 июня 2022 года.Церемония прощания с полковником Селютиным пройдет завтра, 18 мая 2024 года, в 09:30 в зале прощания по адресу: г. Севастополь, улица Пожарова, д. 5Б.Руководство, личный состав Госавтоинспекции и УМВД России по г. Севастополю и организация ветеранов МВД выражают искренние соболезнования семье, родным и близким усопшего.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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