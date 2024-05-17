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В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин
В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин
В Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:18
2024-05-17T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Вячеслав Селютин служил в МВД с 1994 года, за годы службы прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя управления в Севастополе, которое возглавил 3 июня 2022 года.Церемония прощания с полковником Селютиным пройдет завтра, 18 мая 2024 года, в 09:30 в зале прощания по адресу: г. Севастополь, улица Пожарова, д. 5Б.Руководство, личный состав Госавтоинспекции и УМВД России по г. Севастополю и организация ветеранов МВД выражают искренние соболезнования семье, родным и близким усопшего.
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РИА Новости Крым
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5
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утраты, севастополь, крым, новости крыма, умвд россии по севастополю
В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин

В Севастополе скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД Вячеслав Селютин

15:18 17.05.2024 (обновлено: 15:48 17.05.2024)
 
© ГУ МВД России по СевастополюВячеслав Селютин
Вячеслав Селютин
© ГУ МВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции Вячеслав Селютин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сослуживцы и коллеги будут помнить Вячеслава Николаевича как мудрого наставника, отзывчивого товарища и как человека, небезразличного к чужим проблемам", - говорится в сообщении.
Вячеслав Селютин служил в МВД с 1994 года, за годы службы прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя управления в Севастополе, которое возглавил 3 июня 2022 года.
Церемония прощания с полковником Селютиным пройдет завтра, 18 мая 2024 года, в 09:30 в зале прощания по адресу: г. Севастополь, улица Пожарова, д. 5Б.
Руководство, личный состав Госавтоинспекции и УМВД России по г. Севастополю и организация ветеранов МВД выражают искренние соболезнования семье, родным и близким усопшего.
 
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