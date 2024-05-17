https://crimea.ria.ru/20240517/isk-o-kompensatsii-zhitelyam-kryma-za-vodnuyu-blokadu-rassmotryat-v-iyune-1137353305.html

Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне

Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне

Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T10:51

2024-05-17T10:51

2024-05-17T10:58

водная блокада крыма

крым

верховный суд крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.В пятницу состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права потребовать и получить компенсацию от Киева, организовавшего водную блокаду региона.Коллегия судей Верховного суда также постановила привлечь к рассмотрению иска представителей прокуратуры Крыма, МинЖКХ, предприятия "Вода Крыма", Государственного совета РК, Совета министров республики.26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Не в силах повлиять на российский выбор крымчан, в Киеве решили блокировать для жителей полуострова важнейший жизненный ресурс. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров. Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей. В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил соответствующий иск властей республики к Украине.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции.Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.

https://crimea.ria.ru/20240426/kak-ukraina-khotela-vysushit-krym--k-10-letiyu-vodnoy-blokady-1136719712.html

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