Рейтинг@Mail.ru
Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240517/isk-o-kompensatsii-zhitelyam-kryma-za-vodnuyu-blokadu-rassmotryat-v-iyune-1137353305.html
Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне
Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне
Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T10:51
2024-05-17T10:58
водная блокада крыма
крым
верховный суд крыма
общество
компенсация ущерба
выплаты и компенсации
украина
северо-крымский канал
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129945427_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6042345b45b1325d4d526373f3008fe7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.В пятницу состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права потребовать и получить компенсацию от Киева, организовавшего водную блокаду региона.Коллегия судей Верховного суда также постановила привлечь к рассмотрению иска представителей прокуратуры Крыма, МинЖКХ, предприятия "Вода Крыма", Государственного совета РК, Совета министров республики.26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Не в силах повлиять на российский выбор крымчан, в Киеве решили блокировать для жителей полуострова важнейший жизненный ресурс. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров. Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей. В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил соответствующий иск властей республики к Украине.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции.Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20240426/kak-ukraina-khotela-vysushit-krym--k-10-letiyu-vodnoy-blokady-1136719712.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129945427_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5b0d4b896314a203ac16578edb03eac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водная блокада крыма, крым, верховный суд крыма, общество, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, украина, северо-крымский канал, новости крыма
Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне

Рассмотрение иска о компенсации жителям Крыма за водную блокаду состоится 14 июня

10:51 17.05.2024 (обновлено: 10:58 17.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят 14 июня. Такое решение принял Верховный суд Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.
В пятницу состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права потребовать и получить компенсацию от Киева, организовавшего водную блокаду региона.
"Признать дело подготовленным к рассмотрению по существу, завершить предварительное заседание и... назначить судебное рассмотрение по существу для разрешения поданного искового заявления... на 14 июня в 10:00", - сказал судья.
Коллегия судей Верховного суда также постановила привлечь к рассмотрению иска представителей прокуратуры Крыма, МинЖКХ, предприятия "Вода Крыма", Государственного совета РК, Совета министров республики.
26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Не в силах повлиять на российский выбор крымчан, в Киеве решили блокировать для жителей полуострова важнейший жизненный ресурс. Водная блокада продлилась 7 лет 9 месяцев и 29 дней.
24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров.
Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей. В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил соответствующий иск властей республики к Украине.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции.
Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 59 человек, 175 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.
РИА Новости Крым вспоминает водную блокаду Крыма в год десятилетия ее начала
26 апреля, 06:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
 
Водная блокада КрымаКрымВерховный суд КрымаОбществоКомпенсация ущербаВыплаты и компенсацииУкраинаСеверо-Крымский каналНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14В Алуште и поселке Утес отключат газ - даты и причины
10:51Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне
10:45В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
10:40В Симферополе появился новый автобусный маршрут
10:23Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену
10:16На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд
10:01Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света
09:51Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – власти
09:19Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу
09:09Две сотни улиц Севастополя и села остались без света из-за атаки ВСУ
08:53Путин о партнерстве с Китаем: главное
08:15Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
07:38Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт
07:37Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
07:27Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России
07:15Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России
07:08В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах после ночной атаки ВСУ
06:38День музеев: что посмотреть в Крыму
06:13ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
06:03"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском
Лента новостейМолния