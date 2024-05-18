https://crimea.ria.ru/20240518/volodin-prokommentiroval-reshenie-es-zapretit-veschanie-rossiyskikh-smi-1137376664.html
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур, на деле свободу слова Евросоюз не терпит, заявил в Telegram-канале спикер ГД... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T08:59
2024-05-18T08:59
2024-05-18T09:30
вячеслав володин
европейский союз (ес)
политика
воздушно-космический силы (вкс)
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур, на деле свободу слова Евросоюз не терпит, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя решение ЕС остановить вещание ряда СМИ в Европе."Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит", - написал Володин.Председатель Госдумы считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова.Он выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, "евробюрократы" чувствуют эффективность работы и именно поэтому ограничивают деятельность СМИ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, европейский союз (ес), политика, воздушно-космический силы (вкс), риа новости, новости, россия
Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ
ЕС желает закрыть доступ к достоверной информации - Володин
08:59 18.05.2024 (обновлено: 09:30 18.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур, на деле свободу слова Евросоюз не терпит, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя решение ЕС остановить вещание ряда СМИ в Европе.
"Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит", - написал Володин.
Председатель Госдумы
считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова.
"Решение о запрете вещания - это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", - добавил Володин.
Он выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, "евробюрократы" чувствуют эффективность работы и именно поэтому ограничивают деятельность СМИ.