https://crimea.ria.ru/20240518/volodin-prokommentiroval-reshenie-es-zapretit-veschanie-rossiyskikh-smi-1137376664.html

Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур, на деле свободу слова Евросоюз не терпит, заявил в Telegram-канале спикер ГД... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T08:59

2024-05-18T08:59

2024-05-18T09:30

вячеслав володин

европейский союз (ес)

политика

воздушно-космический силы (вкс)

риа новости

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур, на деле свободу слова Евросоюз не терпит, заявил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя решение ЕС остановить вещание ряда СМИ в Европе."Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты". Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит", - написал Володин.Председатель Госдумы считает, что Евросоюз блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова.Он выразил благодарность журналистам этих СМИ. По его мнению, "евробюрократы" чувствуют эффективность работы и именно поэтому ограничивают деятельность СМИ.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, европейский союз (ес), политика, воздушно-космический силы (вкс), риа новости, новости, россия