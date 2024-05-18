https://crimea.ria.ru/20240518/podozrevaemyy-v-ubiystve-8-letney-devochki-v-rostovskoy-oblasti-zaderzhan-1137377049.html

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области задержан

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области задержан - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области задержан

Следователи задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T09:56

2024-05-18T09:56

2024-05-18T10:11

убийство

ростовская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Следователи задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в станице Ольгинской Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что в ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме.Ранее сообщалось, что 17 мая 2024 в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти."В ходе допроса подозреваемый… пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти ребенка.

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

ростовская область

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убийство, ростовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости