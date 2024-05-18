https://crimea.ria.ru/20240518/v-novorossiyske-gorit-podstantsiya---bez-sveta-ostayutsya-26-tysyach-zhiteley-1137377917.html

В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей

В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 18.05.2024

В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания устанавливаются. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T10:55

2024-05-18T10:55

2024-05-18T10:56

новороссийск

происшествия

электричество

отключение электроэнергии

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания устанавливаются.Он добавил, что причину пожара установят после тушения и проведения "соответствующих мероприятий".По данным краевого ГУ МЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров. При этом угрозы распространения пожара нет.К тушению пожара привлекается 16 человек личного состава и 4 единицы техники, добавляют спасатели.

https://crimea.ria.ru/20240518/vse-remontnye-raboty-na-podstantsii-sevastopol-zaversheny---razvozhaev-1137376832.html

новороссийск

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новороссийск, происшествия, электричество, отключение электроэнергии, андрей кравченко