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В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей
В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 18.05.2024
В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания устанавливаются. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T10:55
2024-05-18T10:56
новороссийск
происшествия
электричество
отключение электроэнергии
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания устанавливаются.Он добавил, что причину пожара установят после тушения и проведения "соответствующих мероприятий".По данным краевого ГУ МЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров. При этом угрозы распространения пожара нет.К тушению пожара привлекается 16 человек личного состава и 4 единицы техники, добавляют спасатели.
https://crimea.ria.ru/20240518/vse-remontnye-raboty-na-podstantsii-sevastopol-zaversheny---razvozhaev-1137376832.html
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новороссийск, происшествия, электричество, отключение электроэнергии, андрей кравченко
В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей

В Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей

10:55 18.05.2024 (обновлено: 10:56 18.05.2024)
 
© Андрей КравченкоВозгорание на подстанции "Кирилловская"
Возгорание на подстанции Кирилловская
© Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, причины возгорания устанавливаются.
"В связи с возгоранием на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Под отключения попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Он добавил, что причину пожара установят после тушения и проведения "соответствующих мероприятий".
По данным краевого ГУ МЧС, речь идет об электроподстанции в поселке Гайдук в Новороссийске на улице 40 лет Октября. Возгорание отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции произошло на площади 25 квадратных метров. При этом угрозы распространения пожара нет.
К тушению пожара привлекается 16 человек личного состава и 4 единицы техники, добавляют спасатели.
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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НовороссийскПроисшествияЭлектричествоОтключение электроэнергииАндрей Кравченко
 
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