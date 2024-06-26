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Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда
Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда
Cуд Северных Марианских остров закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Об этом со ссылкой на газету... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T07:01
2024-06-26T07:01
джулиан ассанж
в мире
суд
закон и право
сша
приговор
журналистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Cуд Северных Марианских остров закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Об этом со ссылкой на газету Guardian пишет РИА Новости.Отмечается, что дело Ассанжа "прекращается нынешним заседанием".Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, дело Ассанжа показало, что США считают журналистику преступлением."Что создало пугающий прецедент, так это обвинение… Сегодня суд установил, что публикации (Ассанжа - ред.) не причинили никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой.… Соединенные Штаты считают журналистику преступлением. Надеюсь, это первый и последний раз, когда это происходит", - заявил Поллак.В свою очередь в министерстве юстиции США обавили, что признание вины основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем прекращает уголовное преследование против него, однако по условиям сделки со следствием ему запрещено возвращаться в США без специального разрешения.25 июня Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы под залог после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных в тюрьме Белмарш.Джулиан Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. Основателем WikiLeaks заинтересовался Вашингтон. В связи с этим в 2010 году он приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Затем его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.Шведский суд объявил основателя WikiLeaks в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре 2018 года посольство составило для него регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.11 апреля 2019 года Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Великобритании.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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джулиан ассанж, в мире, суд, закон и право, сша, приговор, журналистика, новости
Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда

Суд приговорил Джулиана Ассанжа к отбытому сроку и освободил

07:01 26.06.2024
 
© AP Photo Eugene HoshikoОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж возле суда в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж возле суда в США - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo Eugene Hoshiko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Cуд Северных Марианских остров закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Об этом со ссылкой на газету Guardian пишет РИА Новости.
"Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения. Вы выйдете отсюда свободным человеком", — цитирует судью издание.
Отмечается, что дело Ассанжа "прекращается нынешним заседанием".
"Ассанж обнял свою команду и пожал руки (прокурорам США - ред.) Маккензи и Андерсону. Он прослезился", - передало издание из зала суда.
Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, дело Ассанжа показало, что США считают журналистику преступлением.
"Что создало пугающий прецедент, так это обвинение… Сегодня суд установил, что публикации (Ассанжа - ред.) не причинили никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой.… Соединенные Штаты считают журналистику преступлением. Надеюсь, это первый и последний раз, когда это происходит", - заявил Поллак.
В свою очередь в министерстве юстиции США обавили, что признание вины основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем прекращает уголовное преследование против него, однако по условиям сделки со следствием ему запрещено возвращаться в США без специального разрешения.
25 июня Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы под залог после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных в тюрьме Белмарш.
Джулиан Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. Основателем WikiLeaks заинтересовался Вашингтон. В связи с этим в 2010 году он приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Затем его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.
Шведский суд объявил основателя WikiLeaks в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре 2018 года посольство составило для него регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.
11 апреля 2019 года Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Великобритании.
 
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