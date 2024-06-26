https://crimea.ria.ru/20240626/on-proslezilsya-assanzha-osvobodili-v-zale-suda-1138363759.html

Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда

Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Он прослезился: Ассанжа освободили в зале суда

Cуд Северных Марианских остров закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Об этом со ссылкой на газету... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T07:01

2024-06-26T07:01

2024-06-26T07:01

джулиан ассанж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Cуд Северных Марианских остров закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Об этом со ссылкой на газету Guardian пишет РИА Новости.Отмечается, что дело Ассанжа "прекращается нынешним заседанием".Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, дело Ассанжа показало, что США считают журналистику преступлением."Что создало пугающий прецедент, так это обвинение… Сегодня суд установил, что публикации (Ассанжа - ред.) не причинили никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой.… Соединенные Штаты считают журналистику преступлением. Надеюсь, это первый и последний раз, когда это происходит", - заявил Поллак.В свою очередь в министерстве юстиции США обавили, что признание вины основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем прекращает уголовное преследование против него, однако по условиям сделки со следствием ему запрещено возвращаться в США без специального разрешения.25 июня Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы под залог после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных в тюрьме Белмарш.Джулиан Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. Основателем WikiLeaks заинтересовался Вашингтон. В связи с этим в 2010 году он приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Затем его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.Шведский суд объявил основателя WikiLeaks в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре 2018 года посольство составило для него регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.11 апреля 2019 года Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Великобритании.

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джулиан ассанж, в мире, суд, закон и право, сша, приговор, журналистика, новости