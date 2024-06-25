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Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании
Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании
Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и воссоединится со своей семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wikileaks. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T07:47
2024-06-25T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и воссоединится со своей семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wikileaks.В организации уточнили, что Ассанж освобожден под залог решением суда в Лондоне после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных в тюрьме Белмарш. Все это время он пытался опротестовать экстрадицию в США. Сейчас Ассанж летит в Австралию к семье.Проект Wikileaks в соцсети X также подтвердил, что его основатель согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально финализировать". Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. По данным американских телеканалов CBS и NBC, суд в США по представлению прокуратуры приговорит его к тем пяти годам, которые он уже отсидел в британской тюрьме.Джулиан Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. Основателем WikiLeaks заинтересовался Вашингтон. В связи с этим в 2010 году он приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Затем его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.Шведский суд объявил основателя WikiLeaks в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре 2018 года посольство составило для него регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.11 апреля 2019 года Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин прокомментировал решение ЕС запретить вещание российских СМИДугин в интервью Такеру Карлсону объяснил нелюбовь к Путину на ЗападеДуров дал интервью Такеру Карлсону - главное
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в мире, политика, великобритания, сша, австралия, новости, общество
Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден под залог из британской тюрьмы

07:47 25.06.2024 (обновлено: 09:24 25.06.2024)
 
© Скриншот видео с официальной страницы Wikileaks в соцсети XДжулиан Ассанж поднимается в самолет
Джулиан Ассанж поднимается в самолет
© Скриншот видео с официальной страницы Wikileaks в соцсети X
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и воссоединится со своей семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wikileaks.
"Джулиан Ассанж свободен", — цитирует агентство сообщение Wikileaks.
В организации уточнили, что Ассанж освобожден под залог решением суда в Лондоне после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных в тюрьме Белмарш. Все это время он пытался опротестовать экстрадицию в США. Сейчас Ассанж летит в Австралию к семье.
Проект Wikileaks в соцсети X также подтвердил, что его основатель согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально финализировать". Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. По данным американских телеканалов CBS и NBC, суд в США по представлению прокуратуры приговорит его к тем пяти годам, которые он уже отсидел в британской тюрьме.
Джулиан Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. Основателем WikiLeaks заинтересовался Вашингтон. В связи с этим в 2010 году он приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Затем его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.
Шведский суд объявил основателя WikiLeaks в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре 2018 года посольство составило для него регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.
11 апреля 2019 года Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Великобритании.
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