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Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые
Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые
Оказание небезопасных услуг привело к гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино, который произошел 24 июня. Задержаны... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T08:59
2024-06-26T09:02
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
фрязино
пожар
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Оказание небезопасных услуг привело к гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино, который произошел 24 июня. Задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба сообщает Следственного комитета РФ."В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", - говорится в сообщении.По информации следствия, с 2021 года здание находилось в ведении компании "Исприн", которое было привлечено, чтобы обеспечить сохранность имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.В СК уточняют, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности.Предположительно, в результате неисправности электрической проводки 24 июня на 5-м этаже здания и произошло возгорание. Огонь распространился на большую площадь внутри помещений. К настоящему времени известно о шести погибших.В рамках уголовного дела произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. При пожаре погибли шесть человек.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них – неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараГорели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажкеЧетырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), фрязино, пожар, московская область, новости
Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые

К гибели людей на пожаре во Фрязино привело оказание небезопасных услуг – СК

08:59 26.06.2024 (обновлено: 09:02 26.06.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Оказание небезопасных услуг привело к гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино, который произошел 24 июня. Задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба сообщает Следственного комитета РФ.
"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", - говорится в сообщении.
По информации следствия, с 2021 года здание находилось в ведении компании "Исприн", которое было привлечено, чтобы обеспечить сохранность имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.
В СК уточняют, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности.

"При этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, что выразилось в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения", - поясняют в Следкоме.

Предположительно, в результате неисправности электрической проводки 24 июня на 5-м этаже здания и произошло возгорание. Огонь распространился на большую площадь внутри помещений. К настоящему времени известно о шести погибших.
"Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", - констатируют в СК.
В рамках уголовного дела произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии.
Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. При пожаре погибли шесть человек.
Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них – неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.
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ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ФрязиноПожарМосковская областьНовости
 
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