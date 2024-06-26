https://crimea.ria.ru/20240626/okazyvali-nebezopasnye-uslugi-vo-fryazino-zaderzhany-podozrevaemye-1138365077.html

Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые

Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Оказывали небезопасные услуги во Фрязино: задержаны подозреваемые

Оказание небезопасных услуг привело к гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино, который произошел 24 июня. Задержаны... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T08:59

2024-06-26T08:59

2024-06-26T09:02

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

фрязино

пожар

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Оказание небезопасных услуг привело к гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино, который произошел 24 июня. Задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба сообщает Следственного комитета РФ."В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", - говорится в сообщении.По информации следствия, с 2021 года здание находилось в ведении компании "Исприн", которое было привлечено, чтобы обеспечить сохранность имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.В СК уточняют, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности.Предположительно, в результате неисправности электрической проводки 24 июня на 5-м этаже здания и произошло возгорание. Огонь распространился на большую площадь внутри помещений. К настоящему времени известно о шести погибших.В рамках уголовного дела произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. При пожаре погибли шесть человек.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них – неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараГорели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажкеЧетырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области

фрязино

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), фрязино, пожар, московская область, новости