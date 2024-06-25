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Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области

Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T09:26

2024-06-25T09:26

2024-06-25T09:26

пожар

ростовская область

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Мокрый Лог. В горящем жилом доме находились мать и двое мальчиков - одного и четырех лет.Пожар ликвидирован на 56 квадратных метрах. На месте работали шесть специалистов МЧС и три единицы техники. Предварительной причиной в ведомстве называют короткое замыкание электропроводки.Читайте также на РИА Новости Крым:Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто делоЧетырехлетний ребенок погиб на пожареСтрашный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ростовская область, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)