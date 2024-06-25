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Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области
Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T09:26
2024-06-25T09:26
пожар
ростовская область
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Мокрый Лог. В горящем жилом доме находились мать и двое мальчиков - одного и четырех лет.Пожар ликвидирован на 56 квадратных метрах. На месте работали шесть специалистов МЧС и три единицы техники. Предварительной причиной в ведомстве называют короткое замыкание электропроводки.Читайте также на РИА Новости Крым:Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто делоЧетырехлетний ребенок погиб на пожареСтрашный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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пожар, ростовская область, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области

В Ростовской области на пожаре погиб четырехлетний ребенок - МЧС

09:26 25.06.2024
 
© ГУ МЧС РФ по ЛНРСпасатель тушит пожар на нефтебазе в Ровеньках ЛНР
Спасатель тушит пожар на нефтебазе в Ровеньках ЛНР
© ГУ МЧС РФ по ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Мокрый Лог. В горящем жилом доме находились мать и двое мальчиков - одного и четырех лет.
"Почувствовав запах дыма, женщина с младенцем выбралась из комнаты через окно. Вернуться за вторым ребенком она уже не смогла, пламя охватило все жилье", - сообщают спасатели.
Пожар ликвидирован на 56 квадратных метрах. На месте работали шесть специалистов МЧС и три единицы техники. Предварительной причиной в ведомстве называют короткое замыкание электропроводки.
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ПожарРостовская областьНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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