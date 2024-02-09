https://crimea.ria.ru/20240209/chetyrekhletniy-rebenok-pogib-na-pozhare-1134834592.html

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края, сообщает пресс-служа МЧС России. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T20:02

2024-02-09T20:02

2024-02-09T20:02

пожар

краснодарский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края, сообщает пресс-служа МЧС России.По даным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Венцы в частном жилом доме, в котором находились мужчина и две детей – трех и четырех лет. Огонь распространился на 25 квадратных метрах.На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике потушили Причина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры Пожар произошел в общежитии Симферополя

https://crimea.ria.ru/20240208/vozgoranie-gazoprovoda-v-permskom-krae-postradali-deti-1134810249.html

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети