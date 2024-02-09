Рейтинг@Mail.ru
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240209/chetyrekhletniy-rebenok-pogib-na-pozhare-1134834592.html
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края, сообщает пресс-служа МЧС России. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T20:02
2024-02-09T20:02
пожар
краснодарский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134834869_0:183:1170:841_1920x0_80_0_0_738ec7ec3b0e5b311113f0d088dde04d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края, сообщает пресс-служа МЧС России.По даным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Венцы в частном жилом доме, в котором находились мужчина и две детей – трех и четырех лет. Огонь распространился на 25 квадратных метрах.На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике потушили Причина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры Пожар произошел в общежитии Симферополя
https://crimea.ria.ru/20240208/vozgoranie-gazoprovoda-v-permskom-krae-postradali-deti-1134810249.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134834869_24:0:1145:841_1920x0_80_0_0_1026d182936c1076b487cba180055eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре

Ребенок погиб на пожаре в Краснодарском крае

20:02 09.02.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края, сообщает пресс-служа МЧС России.
По даным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Венцы в частном жилом доме, в котором находились мужчина и две детей – трех и четырех лет. Огонь распространился на 25 квадратных метрах.

"Соседи вынесли из дома 3-летнего мальчика, хозяину удалось выбраться самостоятельно. Они госпитализированы. Огнеборцы МЧС России потушили пожар и вынесли второго ребенка, к сожалению, мальчик погиб", – сказано в сообщении.

На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
Пожар в Краснодарском крае
1 из 3
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
Пожар в Краснодарском крае
2 из 3
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
Пожар в Краснодарском крае
3 из 3
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
1 из 3
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
2 из 3
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
3 из 3
Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
Причина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры
Пожар произошел в общежитии Симферополя
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 22:15
Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
ПожарКраснодарский крайПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)дети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
21:28Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот
21:01Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб
20:38Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС
20:27Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
20:02Четырехлетний ребенок погиб на пожаре
19:43Севастополь простился с героем СВО
19:18Брат там, где болит: как бухгалтер стала волонтером "Кружка добра"
19:01В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
18:41Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении
18:24Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
18:07Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
17:52Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
17:28ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров
17:15Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов
17:03Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму
16:43Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного
16:21Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда
16:04ВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атаках
15:43На подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение
Лента новостейМолния