Четырехлетний ребенок погиб на пожаре
Ребенок погиб на пожаре в Краснодарском крае
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края, сообщает пресс-служа МЧС России.
По даным пресс-службы, трагедия произошла в поселке Венцы в частном жилом доме, в котором находились мужчина и две детей – трех и четырех лет. Огонь распространился на 25 квадратных метрах.
"Соседи вынесли из дома 3-летнего мальчика, хозяину удалось выбраться самостоятельно. Они госпитализированы. Огнеборцы МЧС России потушили пожар и вынесли второго ребенка, к сожалению, мальчик погиб", – сказано в сообщении.
На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
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Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
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Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар в Краснодарском крае
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Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
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Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
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Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
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Пожар в Краснодарском крае
© МЧС России
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