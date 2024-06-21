https://crimea.ria.ru/20240621/gorela-kukhnya-i-balkon-v-feodosii-likvidirovali-pozhar-v-mnogoetazhke-1138262088.html

Горели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке

Горели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Горели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке

В Феодосии горела квартира на первом этаже многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T10:26

2024-06-21T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии горела квартира на первом этаже многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Отмечается, что огонь охватил кухню и балкон. К месту происшествия выехал дежурный расчет пожарной охраны из Щебетовки, а также сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым.В течение получаса возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 "квадратов", пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.В минувший вторник в Симферополе был ликвидирован крупный пожар – на площади 200 квадратных метров горела сухая растительность. В среду в Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома.За минувшую неделю в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 93 пожара.В начале июня в трех районах Крыма, в том числе в Симферополе, был введен наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известноВ Крыму ограничили посещение лесов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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