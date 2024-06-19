Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ сгорели машина и жилой дом – МЧС
12:50 19.06.2024 (обновлено: 12:52 19.06.2024)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"При сварочных работах искры попали в салон легковушки. Огонь охватил автомобиль мгновенно. Мужчина попытался сбить пламя, но безуспешно. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома, где была припаркована машина. Жильцы остались без крыши над головой", - рассказали подробности случившегося спасатели.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Последствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
В МЧС подчеркнули, что огонь охватил 500 квадратных метров. Причиной такого крупного возгорания стала попытка самостоятельно справиться с пожаром.
Накануне в Симферополе по улице Батаева загорелась сухая растительность. Огонь удалось ликвидировать на площади 200 "квадратов". Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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