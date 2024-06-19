Рейтинг@Mail.ru
Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240619/dom-i-mashina-sgoreli-iz-za-svarki-v-krymu-1138210688.html
Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T12:50
2024-06-19T12:52
крым
красноперекопский район
пожар
происшествия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138210390_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cc372f042f14c43d7770d2aed9bc8fb5.jpg.webp
СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В МЧС подчеркнули, что огонь охватил 500 квадратных метров. Причиной такого крупного возгорания стала попытка самостоятельно справиться с пожаром. Накануне в Симферополе по улице Батаева загорелась сухая растительность. Огонь удалось ликвидировать на площади 200 "квадратов". Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюПожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
крым
красноперекопский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138210390_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_315fc245d4da9126f0d77a086079cb60.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, красноперекопский район, пожар, происшествия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ сгорели машина и жилой дом – МЧС

12:50 19.06.2024 (обновлено: 12:52 19.06.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
Последствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"При сварочных работах искры попали в салон легковушки. Огонь охватил автомобиль мгновенно. Мужчина попытался сбить пламя, но безуспешно. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома, где была припаркована машина. Жильцы остались без крыши над головой", - рассказали подробности случившегося спасатели.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
Последствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Последствия пожара в Красноперекопском районе Крыма из-за искры сварки
В МЧС подчеркнули, что огонь охватил 500 квадратных метров. Причиной такого крупного возгорания стала попытка самостоятельно справиться с пожаром.
Накануне в Симферополе по улице Батаева загорелась сухая растительность. Огонь удалось ликвидировать на площади 200 "квадратов". Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"
Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю
Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
 
КрымКрасноперекопский районПожарПроисшествияНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
14:53Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
14:41ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
14:27Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
14:11Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
13:59"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
13:52Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки
13:34Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму
13:21В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка
13:06В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
12:50Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
12:26Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
12:14Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии
12:08США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
11:54В Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации
11:29В Москве после массового отравления людей задержан повар
11:19Аксенов оценил водные запасы Крыма
11:12Гибель паломников из-за жары во время хаджа - что известно о крымчанах
11:04Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
10:45Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
Лента новостейМолния