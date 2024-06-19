https://crimea.ria.ru/20240619/dom-i-mashina-sgoreli-iz-za-svarki-v-krymu-1138210688.html

Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T12:50

2024-06-19T12:50

2024-06-19T12:52

крым

красноперекопский район

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В МЧС подчеркнули, что огонь охватил 500 квадратных метров. Причиной такого крупного возгорания стала попытка самостоятельно справиться с пожаром. Накануне в Симферополе по улице Батаева загорелась сухая растительность. Огонь удалось ликвидировать на площади 200 "квадратов". Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюПожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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