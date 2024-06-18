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Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"
Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов" - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"
В Симферополе во вторник вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T15:06
2024-06-18T15:06
2024-06-18T15:06
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.Информация о происшествии поступила спасателям в 14:25 18 июня.Спасатели прибыли на место через 10 минут. После начала работы к тушению привлекли дополнительные силы.В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара.В начале июня в трех районах Крыма, в том числе в Симферополе, был введен наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
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Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"
В Симферополе на площади 200 квадратных метров горит сухая растительность