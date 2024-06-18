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Крупный пожар в Симферополе ликвидирован
Крупный пожар в Симферополе ликвидирован - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Крупный пожар в Симферополе ликвидирован
Крупный пожар в Симферополе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T17:03
2024-06-18T17:03
2024-06-18T17:03
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар в Симферополе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России.По информации ведомства, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.Сухая растительность загорелась в Симферополе по улице Батаева во вторник днем. Для тушения огня привлекались дополнительные силы.В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара.В начале июня в трех районах Крыма, в том числе в Симферополе, был введен наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовЧрезвычайнапожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМы сражаемся согнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Крупный пожар в Симферополе ликвидирован
На тушение крупного пожара в Симферополе ушло менее получаса