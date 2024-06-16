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Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
В Ялте вечером в воскресенье вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T23:29
2024-06-16T23:29
2024-06-16T23:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в воскресенье вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:30. Пламя охватило квартиру на третьем этаже в многоэтажке по улице Свердлова.В ликвидации возгорания были задействованы 13 спасателей и четыре единицы техники.Пострадавших и эвакуированных в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
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Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
В Ялте полностью выгорела квартира в многоэтажном жилом доме - МЧС
23:29 16.06.2024 (обновлено: 23:31 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в воскресенье вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:30. Пламя охватило квартиру на третьем этаже в многоэтажке по улице Свердлова.
"По прибытии на место происшествия первых пожарных расчетов было установлено, что квартира полностью охвачена пламенем на площади 25 квадратных метров. Незамедлительно поданы стволы на тушение. Пожар был ликвидирован в 22:25", - уточнили спасатели.
В ликвидации возгорания были задействованы 13 спасателей и четыре единицы техники.
Пострадавших и эвакуированных в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.