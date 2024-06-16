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Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно

Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно

В Ялте вечером в воскресенье вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T23:29

2024-06-16T23:29

2024-06-16T23:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в воскресенье вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:30. Пламя охватило квартиру на третьем этаже в многоэтажке по улице Свердлова.В ликвидации возгорания были задействованы 13 спасателей и четыре единицы техники.Пострадавших и эвакуированных в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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