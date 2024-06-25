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МВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в Махачкале
МВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в Махачкале - РИА Новости Крым, 25.06.2024
МВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в Махачкале
Сотрудники полиции проверили территорию в районе Университетской площади в центре Махачкалы, фактов нарушения общественного порядка не выявлено, сообщили в... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T23:02
2024-06-25T23:02
2024-06-25T23:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции проверили территорию в районе Университетской площади в центре Махачкалы, фактов нарушения общественного порядка не выявлено, сообщили в управлении МВД России по Дагестану.Информация о стрельбе в центре города появилась во вторник поздно вечером в ряде Telegram-каналов.Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, но это информация не подтвердилась, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, более 40 пострадали. В Дербенте во время нападения были убиты священник и охранник церкви. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://crimea.ria.ru/20240625/terakty-v-dagestane-mogli-splanirovat-iz-za-rubezha--vlasti-1138341896.html
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махачкала, происшествия, новости, дагестан, стрельба
МВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в Махачкале
МВД Дагестана прокомментировало данные о звуках стрельбы в Махачкале
23:02 25.06.2024 (обновлено: 23:22 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции проверили территорию в районе Университетской площади в центре Махачкалы, фактов нарушения общественного порядка не выявлено, сообщили в управлении МВД России по Дагестану.
Информация о стрельбе в центре города появилась во вторник поздно вечером в ряде Telegram-каналов.
Очевидец сообщал, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале, но это информация не подтвердилась, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
"Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась", – цитирует сообщение Гариевой РИА Новости.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, более 40 пострадали. В Дербенте во время нападения были убиты священник и охранник церкви. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.