https://crimea.ria.ru/20240626/krym-imeet-vse-shansy-stat-flagmanom-pchelovodstva-v-rossii--mnenie-1138359311.html

Крым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнение

Крым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнение - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Крым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнение

Крым может стать флагманом России в отрасли пчеловодства – для этого есть все условия, а одним из центров ее развития могла бы стать Байдарская долина в... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T06:02

2024-06-26T06:02

2024-06-26T06:02

пчеловодство

радио "спутник в крыму"

валерий капунин

мнения

крым

россия

сельское хозяйство

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крым может стать флагманом России в отрасли пчеловодства – для этого есть все условия, а одним из центров ее развития могла бы стать Байдарская долина в Бахчисарайском районе республики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин, отметив, что тема имеет отношение к продовольственной безопасности РФ.По словам Капунина, мало кто знает, что пчелы – это не только мед: главнейшая их задача – опыление сельскохозяйственных культур.Фактически развитие отрасли пчеловодства – вопрос продовольственной безопасности, считает он. Но в соответствующей доктрине РФ, по словам Капунина, о пчелах ничего не сказано. Нет и государственной программы развития пчеловодства – только некоторые региональные."Действительно в России в целом сегодня наблюдается критичная ситуация с пчеловодством, и с каждым годом она усугубляется. Пчелы массово погибают по разным причинам", – добавил он.Среди многих эксперт выделяет три основные, по его словам, глобальные причины гибели пчел.Первая заключается в том, что многие растениеводы и садоводы неразумно применяют пестициды там, где без них можно было обойтись. Вторая напрямую связана с первой.Третья причина, по словам Капунина, – следствие двух названных, и заключается она в необходимости закупать пчеломатериалы за рубежом, чтобы оставшиеся российские пчелопитомники и пчелозаводы не прекратили свое существование."Мы вынуждены приобретать импортных пчел, привозить их преимущественно из республик Средней Азии", – сказал Капунин.Однако такие перевозки не означают развития отрасли, а иногда вовсе наоборот, подчеркнул эксперт. Прежде всего потому, что южные пчелы выживают разве что в Крыму, где зима более мягкая и непродолжительная. На территории же остальной России, где этот период года суровый и достигает порой 6-7 месяцев, они не в состоянии перенести условия зимовки.Кроме того, при транспортировке среднеазиатские пчелы часто болеют и погибают. А нередко уже отправляются в Россию "с болячками", самая главная из которых и особо опасная – клещ тропилелапс (Tropilaelaps), поделился Капунин."В результате пчелы заболевают тропилелапсозом. А от этой болезни пока у нас серьезных препаратов нет, избавиться от этого клеща очень сложно. И могут погибать целые пасеки. Я с крымскими пчеловодами разговаривал – действительно некоторые наблюдали на своих ульях этого клеща", – рассказал Капунин.Учитывая все сказанное, ситуацию с пчеловодством в России сегодня можно назвать кризисной, и она усугубляется, делает вывод эксперт. Проблема актуальна и для Крыма. Но она решаема, причем полуостров может серьезно помочь и себе, и стране, уверен эксперт.Толчком для развития отрасли в Крыму могут послужить государственные инвестиции, поскольку частному пчеловодческому капиталу не под силу найти такие деньги, даже если все пчеловоды объединятся, отметил он. Но вложения эти будут крайне выгодные, уверен Капунин."Каждый год из нашей страны вывозится около 1,5 миллиардов рублей только на пчелопакеты и пчеломатки. А на создание одного пчелорепродуктора необходимо порядка полумиллиарда, ну если совсем замечательно его оснастить – миллиарда рублей. И через три, максимум четыре года эти деньги окупятся и каждый год будут приносить прибыль", – анализирует эксперт.В разных регионах ученые рекомендуют наиболее подходящие для них породы пчел, сказал Капунин. Для юга России – это карпатская пчела (карпатка), родственная ей порода – пчела Карника, а также серая горная кавказская.По мнению эксперта, для реализации перспективных проектов в отрасли пчеловодства в Крыму специалисты республики и соседнего региона – города федерального значения Севастополь – должны объединиться. А в случае необходимости также привлечь к работе зоотехников из институтов Москвы.Ранее о проблеме массовой гибели пчел в Крыму рассказал советник председателя Общероссийской общественной организации "Союз Пчеловодов России" Дмитрий Захарчук. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о меде: чем он поможет Крыму Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают

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пчеловодство, валерий капунин, мнения, крым, россия, сельское хозяйство, бахчисарайский район