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Новый закон о меде: чем он поможет Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Новый закон о меде: чем он поможет Крыму
Новый закон о меде: чем он поможет Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Новый закон о меде: чем он поможет Крыму
Крымский мед – экологический чистый и ценный, не уступающий продукции из Алтая или Башкирии, которая считается лучшей в России. И новый закон о меде в РФ... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T07:21
2023-11-15T09:02
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мед – экологический чистый и ценный, не уступающий продукции из Алтая или Башкирии, которая считается лучшей в России. И новый закон о меде в РФ поможет защитить местных пчеловодов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель правления Крымской региональной общественной организации "Союз пчеловодов Крыма" Николай Клочко. В Совете Федерации заявили, что рассчитывают принять закон о меде в России до конца текущего года. Новый документ призван уберечь продукт пчеловодства от подделок и создать условия для увеличения его производства, для этого законом вводится понятие "мед" и регламентируется маркировка товара, в котором не должно быть никаких добавок. По словам Клочко, проблема фальсификата меда есть не только в России, но и во всем мире, и бороться с этим можно только ужесточением мер. Среди "странного меда" есть очень своеобразные продукты, некоторые одно время после возвращения Крыма в Россию попытались "зайти" на полуостров, но крымчане не оценили. "К нам на полуостров заехали торговцы с так называемым "русским медом". На ярмарках предлагался мед синего, зеленого цвета, малинового – каких только не было цветов. Ну и названия были, конечно, сногсшибающие. Не прижился. А на материковой России такой мед в кавычках продается. Некрасивая ситуация. Это ведь дискредитирует не только само понятие "мед", а всю отрасль пчеловодства", – замечает эксперт. Сейчас недобросовестные производители под видом меда выпускают уже такой продукт, происхождение которого нельзя определить даже лабораторным путем, чтобы понять, "произвели его пчелы или сделал человек в соответствующих производственных условиях", отмечает эксперт. Поэтому среди главных рекомендаций – покупать у проверенных производителей. Благо, в Крыму в этом смысле есть чем похвалиться, считает Клочко. Он подчеркнул, что уважающие себя пчеловоды не занимаются производством искусственного меда или внедрением в него каких-то добавок, потому что для них важна репутация и возможность длительно удержаться на рынке. Следовательно, производители, как правило, стремятся к высокому качеству продукта и его приемлемой цене. Неприятные ситуации, конечно, случаются и с натуральным продуктом, и не только в Крыму. Это происходит, "когда мед у пчел откачивают незрелым, спеша получить продукт и деньги", пояснил Клочко. "Мед пчелы получают из нектара растений. А он бывает до 50% насыщен влагой. Если откачать такой мед, то он со временем забродит, закиснет и будет непригоден для употребления. Поэтому пчелы перерабатывает его, влагу лишнюю испаряют", – объяснил эксперт.По ГОСТу содержание воды в меде должно быть не более 20%, "если меньше – еще лучше", уточнил он. Признаком повышенного содержания влаги в меде является расслоение. Заметить это нетрудно: в посуде мед вверху более жидкий, тогда как внизу заметно кристаллизуется. "Так быть не должно: мед должен быть равномерным", – подытожил эксперт. Хватает ли на рынках крымского меда и какие уникальные сорта предлагают на полуострове, ранее рассказали эксперты. Читайте также на РИА Новости Крым: "Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел Симферополю подарили кованую пчелу – видео Чем полезна пчелиная пыльца для человека
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мед, крым, качество меда, новости крыма, мнения, николай клочко, россия, пчеловодство, союз пчеловодов крыма
Новый закон о меде: чем он поможет Крыму

Новый закон защитит крымских производителей экологически чистого меда - эксперт

07:21 15.11.2023 (обновлено: 09:02 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мёд
Крымский мёд - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мед – экологический чистый и ценный, не уступающий продукции из Алтая или Башкирии, которая считается лучшей в России. И новый закон о меде в РФ поможет защитить местных пчеловодов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель правления Крымской региональной общественной организации "Союз пчеловодов Крыма" Николай Клочко.
В Совете Федерации заявили, что рассчитывают принять закон о меде в России до конца текущего года. Новый документ призван уберечь продукт пчеловодства от подделок и создать условия для увеличения его производства, для этого законом вводится понятие "мед" и регламентируется маркировка товара, в котором не должно быть никаких добавок.
По словам Клочко, проблема фальсификата меда есть не только в России, но и во всем мире, и бороться с этим можно только ужесточением мер.

"В России, к сожалению, присутствует контрафакт, фальсификация и подделки, они выявляются в торговых сетях и на ярмарках, и это очень существенный процент. Поэтому возник вопрос дать точное определение такому хорошему и ценному продукту, как мед. Это будет большой вклад в борьбу с фальсификатом и основанием для судебных решений в отношении недобросовестных производителей", – сказал Клочко.

Среди "странного меда" есть очень своеобразные продукты, некоторые одно время после возвращения Крыма в Россию попытались "зайти" на полуостров, но крымчане не оценили.
"К нам на полуостров заехали торговцы с так называемым "русским медом". На ярмарках предлагался мед синего, зеленого цвета, малинового – каких только не было цветов. Ну и названия были, конечно, сногсшибающие. Не прижился. А на материковой России такой мед в кавычках продается. Некрасивая ситуация. Это ведь дискредитирует не только само понятие "мед", а всю отрасль пчеловодства", – замечает эксперт.
Сейчас недобросовестные производители под видом меда выпускают уже такой продукт, происхождение которого нельзя определить даже лабораторным путем, чтобы понять, "произвели его пчелы или сделал человек в соответствующих производственных условиях", отмечает эксперт. Поэтому среди главных рекомендаций – покупать у проверенных производителей. Благо, в Крыму в этом смысле есть чем похвалиться, считает Клочко.
"В Крыму мы стараемся беречь свою марку, свое лицо. Хотя и говорят, что самый лучший алтайский мед или башкирский. На самом деле не играет роли, где произведен мед: на Алтае, в Башкирии, в Центральной России или на Кубани. Если он качественный, то хороший везде. Что касается крымского меда, то у нас здесь нет никаких крупных производств, промышленных предприятий, которыми уничтожалась бы экология, поэтому можно сказать, что это практически экологически чистый продукт", – сказал Клочко.
Он подчеркнул, что уважающие себя пчеловоды не занимаются производством искусственного меда или внедрением в него каких-то добавок, потому что для них важна репутация и возможность длительно удержаться на рынке. Следовательно, производители, как правило, стремятся к высокому качеству продукта и его приемлемой цене. Неприятные ситуации, конечно, случаются и с натуральным продуктом, и не только в Крыму. Это происходит, "когда мед у пчел откачивают незрелым, спеша получить продукт и деньги", пояснил Клочко.
"Мед пчелы получают из нектара растений. А он бывает до 50% насыщен влагой. Если откачать такой мед, то он со временем забродит, закиснет и будет непригоден для употребления. Поэтому пчелы перерабатывает его, влагу лишнюю испаряют", – объяснил эксперт.
По ГОСТу содержание воды в меде должно быть не более 20%, "если меньше – еще лучше", уточнил он. Признаком повышенного содержания влаги в меде является расслоение. Заметить это нетрудно: в посуде мед вверху более жидкий, тогда как внизу заметно кристаллизуется. "Так быть не должно: мед должен быть равномерным", – подытожил эксперт.
Хватает ли на рынках крымского меда и какие уникальные сорта предлагают на полуострове, ранее рассказали эксперты.
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