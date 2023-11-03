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Симферополю подарили кованую пчелу – видео

Симферополю подарили кованую пчелу – видео - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Симферополю подарили кованую пчелу – видео

Гильдия кузнецов России подарила Симферополю новый символ города – кованую пчелу. Передача подарка прошла в парке имени Гагарина. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T13:31

2023-11-03T13:31

2023-11-03T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Гильдия кузнецов России подарила Симферополю новый символ города – кованую пчелу. Передача подарка прошла в парке имени Гагарина."Эта пчела была создана мастерами гильдии кузнецов России в дар Симферополю. Это насекомое является символом города, и в благодарность за то, что город нас так тепло принял, кузнецы дарят это", - рассказал РИА Новости Крым исполнительный директор организации Александр Белов.Новый символ принял глава городской администрации Михаил Афанасьев. Он отметил, что пока место для новой пчелки не выбрано – его определят сами горожане.В эти дни в парке имени Гагарина в Симферополе проходит кузнечный арт-фестиваль "Время России", который приурочен ко Дню народного единства. Мастера предлагают всем желающим попробовать свои силы в кузнечном деле и поучаствовать в различных мастер-классах.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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