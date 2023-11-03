Симферополю подарили кованую пчелу – видео
Гильдия кузнецов России подарила Симферополю кованую пчелу
13:31 03.11.2023 (обновлено: 15:32 03.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Гильдия кузнецов России подарила Симферополю новый символ города – кованую пчелу. Передача подарка прошла в парке имени Гагарина.
"Эта пчела была создана мастерами гильдии кузнецов России в дар Симферополю. Это насекомое является символом города, и в благодарность за то, что город нас так тепло принял, кузнецы дарят это", - рассказал РИА Новости Крым исполнительный директор организации Александр Белов.
Новый символ принял глава городской администрации Михаил Афанасьев. Он отметил, что пока место для новой пчелки не выбрано – его определят сами горожане.
"Гильдия кузнецов подарила городу символ Симферополя – пчелу, которую они вчера и сегодня сами отковали. Мы объявим конкурс среди горожан, и пчела будет размещена там, где примут решение наши жители. Всем рекомендую посетить Гагаринский парк и попробовать себя в роли кузнеца", - сказал Афанасьев.
В эти дни в парке имени Гагарина в Симферополе проходит кузнечный арт-фестиваль "Время России", который приурочен ко Дню народного единства. Мастера предлагают всем желающим попробовать свои силы в кузнечном деле и поучаствовать в различных мастер-классах.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
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Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
2 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
3 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
4 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
5 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
6 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
7 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Кузнечный арт-фестиваль "Время России" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев