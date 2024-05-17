https://crimea.ria.ru/20240517/smertelnoe-dtp-v-sakskom-rayone---inomarka-vletela-v-mototsikl-1137374798.html
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:36
2024-05-17T21:36
2024-05-17T21:37
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
саки
евпатория
происшествия
мвд по республике крым
новости крыма
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137374679_0:44:798:493_1920x0_80_0_0_1e5f47fef4add8fc4875ed58043b8583.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла 17 мая в 18.35 на 49 км автодороги Симферополь - Евпатория."Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Fiat Doblo, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Евпатории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении 42-летнему водителю мотоцикла Kawasaki , вследствие чего произошло столкновение", - уточнили детали аварии в ГИБДД.В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на западе КрымаДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном авто
https://crimea.ria.ru/20240517/dtp-na-sovetskoy-v-simferopole-koda-vrezalas-v-podzemnyy-perekhod-1137370311.html
саки
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137374679_43:0:756:535_1920x0_80_0_0_b982f23b86f16d411a1b4670baac148b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, саки, евпатория, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, гибдд
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
В Сакском районе Крыма при столкновении мотоцикла с иномаркой погибли двое
21:36 17.05.2024 (обновлено: 21:37 17.05.2024)