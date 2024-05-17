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Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл
Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:36
2024-05-17T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла 17 мая в 18.35 на 49 км автодороги Симферополь - Евпатория."Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Fiat Doblo, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Евпатории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении 42-летнему водителю мотоцикла Kawasaki , вследствие чего произошло столкновение", - уточнили детали аварии в ГИБДД.В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на западе КрымаДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном авто
https://crimea.ria.ru/20240517/dtp-na-sovetskoy-v-simferopole-koda-vrezalas-v-podzemnyy-perekhod-1137370311.html
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дтп, дтп в крыму и севастополе, саки, евпатория, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, гибдд
Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл

В Сакском районе Крыма при столкновении мотоцикла с иномаркой погибли двое

21:36 17.05.2024 (обновлено: 21:37 17.05.2024)
 
© ГИБДД Смертельное ДТП в Крыму
Смертельное ДТП в Крыму
© ГИБДД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
По данным правоохранителей, авария произошла 17 мая в 18.35 на 49 км автодороги Симферополь - Евпатория.
"Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Fiat Doblo, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Евпатории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении 42-летнему водителю мотоцикла Kawasaki , вследствие чего произошло столкновение", - уточнили детали аварии в ГИБДД.
В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка.
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