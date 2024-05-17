https://crimea.ria.ru/20240517/smertelnoe-dtp-v-sakskom-rayone---inomarka-vletela-v-mototsikl-1137374798.html

Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл

Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Смертельное ДТП в Сакском районе - иномарка влетела в мотоцикл

Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T21:36

2024-05-17T21:36

2024-05-17T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Двое водителей погибли в Сакском районе при столкновении мотоцикла с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла 17 мая в 18.35 на 49 км автодороги Симферополь - Евпатория."Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Fiat Doblo, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Евпатории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении 42-летнему водителю мотоцикла Kawasaki , вследствие чего произошло столкновение", - уточнили детали аварии в ГИБДД.В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на западе КрымаДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном авто

https://crimea.ria.ru/20240517/dtp-na-sovetskoy-v-simferopole-koda-vrezalas-v-podzemnyy-perekhod-1137370311.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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