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Эксперт назвала уникальную особенность рынка недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Эксперт назвала уникальную особенность рынка недвижимости в Крыму
Эксперт назвала уникальную особенность рынка недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Эксперт назвала уникальную особенность рынка недвижимости в Крыму
Средняя площадь квартир в Крыму существенно выше, чем по России, поскольку большинство застройщиков местные и радеют за грамотное развитие территорий, не... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T07:45
2024-05-18T07:45
радио "спутник в крыму"
недвижимость
недвижимость в крыму
крым
новости крыма
жилье в крыму
дарья плотникова
мнения
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Средняя площадь квартир в Крыму существенно выше, чем по России, поскольку большинство застройщиков местные и радеют за грамотное развитие территорий, не стремясь "просто выжать из кусочка земли побольше денег". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.КомфортПо словам Плотниковой, в отчетах крупных федеральных застройщиков регулярно появляется информация о том, что средняя площадь продаваемой квартиры постепенно сокращается. И по последним данным за 2023 год этот показатель достиг 41 кв. метра."В Крыму этот показатель существенно выше. В 2022 и 2023 год мы стабильно держим планку, и средняя площадь продаваемых сейчас квартир – это 46 квадратных метров в Крыму. Это, конечно, уже более комфортно для жизни", – сказала Плотникова.Комментируя информацию о том, что в Москве перестанут строить студии и квартиры, площадью меньше 28 кв. метров, эксперт отметила, что указанная площадь – "это запредельно мало"."Есть и меньше площадь, но к счастью, не в Крыму", – заметила эксперт.Первым фактором, который определяет площадь, является спрос, и он довольно высокий на полуострове, тем более ближе к морю, добавила Плотникова. Поэтому очень маленькие и мало комфортные для жилья квартиры-студии с кухней-нишей в Крыму, конечно, есть – преимущественно в курортной зоне. Но нельзя сказать, что они очень популярны, и строят их местные немного: "В курортной зоне до 80% – это сделки межрегиональные, то есть с инвесторами из других регионов", - уточнила Плотникова."Многие хотят приобрести недвижимость поближе к морю. Но здесь клиент и застройщик регулируют запрос стоимости лота. То есть квартира стоит несколько дешевле, если она меньшей площади. Соответственно, стараются застройщики сокращать площадь, при этом стоимость квадратного метра повышать", – рассказала эксперт.По слова Плотниковой, с 2023 года в Крыму устойчиво держится спрос на 2-х и 3-комнатные квартиры, в которых цена за квадратный метр "чуть меньше из-за того, что площадь больше".О том, что комфортность жилья в Крыму на сегодняшний день по-прежнему в приоритете, говорит и тот факт, что этажность и плотность застройки не так велики, как это можно наблюдать в других активно развивающихся регионах страны, отмечает Плотникова. И связано это с тем, что на полуострове работают преимущественно местные застройщики, которые "думают об инфраструктуре и будущем: как будет дом, квартал или целый район жить с перспективой не 2-3 года, а годы вперед", считает она."Плотность застройки является определяющим фактором финансовой эффективности проекта. Но в Крыму работают преимущественно крымские застройщики, которые радеют за развитие территорий и не подходят со стремлением просто выжать из кусочка земли побольше денег. И этажность у нас не такая высокая, как в Московском регионе. Строим комфортное жилье и за рынок недвижимости Крыма болеем", – заключила эксперт.Она добавила, что ситуация может измениться, если в Крыму появятся федеральные игроки-мастодонты, "которые смогут диктовать другие условия для рынка".ЦеныЦены за квадратный метр в разных регионах Крыма существенно отличаются, подчеркнула Плотникова. Так, средний показатель стоимости 1 кв. метра крымского жилья сегодня – это примерно 200-210 тысяч рублей за квадрат, сказала она."При этом в Симферополе, например, это 132–134 тысячи рублей за квадрат. В Севастополе примерно 160 тысяч. И курортная зона: 250 – это Алушта, и около 310 – это Ялта, где традиционно есть определенный дефицит, строится немного", – уточнила Плотникова.При этом стоимость несколько меняется в зависимости от месяца – летом она выше, заключила эксперт.Ранее эксперты рассказали, что обеспечит устойчивый спрос на недвижимость в Крым в ближайшие 5 лет. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле
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Эксперт назвала уникальную особенность рынка недвижимости в Крыму

Застройщики в Крыму строят самое комфортное жилье в России - эксперт

07:45 18.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоктебель. Новостройка.
Коктебель. Новостройка. - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Средняя площадь квартир в Крыму существенно выше, чем по России, поскольку большинство застройщиков местные и радеют за грамотное развитие территорий, не стремясь "просто выжать из кусочка земли побольше денег". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.

Комфорт

По словам Плотниковой, в отчетах крупных федеральных застройщиков регулярно появляется информация о том, что средняя площадь продаваемой квартиры постепенно сокращается. И по последним данным за 2023 год этот показатель достиг 41 кв. метра.
"В Крыму этот показатель существенно выше. В 2022 и 2023 год мы стабильно держим планку, и средняя площадь продаваемых сейчас квартир – это 46 квадратных метров в Крыму. Это, конечно, уже более комфортно для жизни", – сказала Плотникова.
Комментируя информацию о том, что в Москве перестанут строить студии и квартиры, площадью меньше 28 кв. метров, эксперт отметила, что указанная площадь – "это запредельно мало".
"Есть и меньше площадь, но к счастью, не в Крыму", – заметила эксперт.
Первым фактором, который определяет площадь, является спрос, и он довольно высокий на полуострове, тем более ближе к морю, добавила Плотникова. Поэтому очень маленькие и мало комфортные для жилья квартиры-студии с кухней-нишей в Крыму, конечно, есть – преимущественно в курортной зоне. Но нельзя сказать, что они очень популярны, и строят их местные немного: "В курортной зоне до 80% – это сделки межрегиональные, то есть с инвесторами из других регионов", - уточнила Плотникова.
"Многие хотят приобрести недвижимость поближе к морю. Но здесь клиент и застройщик регулируют запрос стоимости лота. То есть квартира стоит несколько дешевле, если она меньшей площади. Соответственно, стараются застройщики сокращать площадь, при этом стоимость квадратного метра повышать", – рассказала эксперт.
По слова Плотниковой, с 2023 года в Крыму устойчиво держится спрос на 2-х и 3-комнатные квартиры, в которых цена за квадратный метр "чуть меньше из-за того, что площадь больше".
"Все-таки клиенты больше ориентированы не на инвестиционную недвижимость, а на квадратные метры для себя и своей семьи. Пока еще действуют все льготные программы ипотечного кредитования, и достаточно активно покупаются квартиры большей квадратуры", – добавила эксперт.
О том, что комфортность жилья в Крыму на сегодняшний день по-прежнему в приоритете, говорит и тот факт, что этажность и плотность застройки не так велики, как это можно наблюдать в других активно развивающихся регионах страны, отмечает Плотникова. И связано это с тем, что на полуострове работают преимущественно местные застройщики, которые "думают об инфраструктуре и будущем: как будет дом, квартал или целый район жить с перспективой не 2-3 года, а годы вперед", считает она.
"Плотность застройки является определяющим фактором финансовой эффективности проекта. Но в Крыму работают преимущественно крымские застройщики, которые радеют за развитие территорий и не подходят со стремлением просто выжать из кусочка земли побольше денег. И этажность у нас не такая высокая, как в Московском регионе. Строим комфортное жилье и за рынок недвижимости Крыма болеем", – заключила эксперт.
Она добавила, что ситуация может измениться, если в Крыму появятся федеральные игроки-мастодонты, "которые смогут диктовать другие условия для рынка".

Цены

Цены за квадратный метр в разных регионах Крыма существенно отличаются, подчеркнула Плотникова. Так, средний показатель стоимости 1 кв. метра крымского жилья сегодня – это примерно 200-210 тысяч рублей за квадрат, сказала она.
"При этом в Симферополе, например, это 132–134 тысячи рублей за квадрат. В Севастополе примерно 160 тысяч. И курортная зона: 250 – это Алушта, и около 310 – это Ялта, где традиционно есть определенный дефицит, строится немного", – уточнила Плотникова.
При этом стоимость несколько меняется в зависимости от месяца – летом она выше, заключила эксперт.
Ранее эксперты рассказали, что обеспечит устойчивый спрос на недвижимость в Крым в ближайшие 5 лет.
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