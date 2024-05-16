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В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Более 2,2 тысячи крымских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала в 2024 году, сообщили в республиканском отделении Социального фонда... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T17:46

2024-05-16T17:46

2024-05-16T17:46

социальный фонд крыма

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материнский капитал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Более 2,2 тысячи крымских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала в 2024 году, сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Всего за время действия программы в Крыму - с 2015 года - материнский капитал помог улучшить жилищные условия 79 тысячам крымских семей, отмечается в сообщении.В учреждении напомнили, что использовать материнский капитал можно по достижении ребенком трехлетнего возраста. Сразу после рождения или усыновления малыша деньги можно направить только на платежи или первоначальный взнос по ипотеке. Ремонт в перечень работ по улучшению жилищных условий не входит, при этом реконструкцию дома блокированной застройки с целью увеличения площади сделать можно.За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 годуВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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