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В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
Более 2,2 тысячи крымских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала в 2024 году, сообщили в республиканском отделении Социального фонда... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T17:46
2024-05-16T17:46
социальный фонд крыма
соцзащита
материнский капитал
жилье
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семья
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Более 2,2 тысячи крымских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала в 2024 году, сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Всего за время действия программы в Крыму - с 2015 года - материнский капитал помог улучшить жилищные условия 79 тысячам крымских семей, отмечается в сообщении.В учреждении напомнили, что использовать материнский капитал можно по достижении ребенком трехлетнего возраста. Сразу после рождения или усыновления малыша деньги можно направить только на платежи или первоначальный взнос по ипотеке. Ремонт в перечень работ по улучшению жилищных условий не входит, при этом реконструкцию дома блокированной застройки с целью увеличения площади сделать можно.За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 годуВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин
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социальный фонд крыма, соцзащита, материнский капитал, жилье, жилье в крыму, семья, новости крыма, крым
В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Более двух тысяч семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапиала – соцфонд

17:46 16.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовое жилье
Новое жилье - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Более 2,2 тысячи крымских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала в 2024 году, сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.
"С начала года 2 227 крымских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. 627 семей использовали их на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, 1 324 - оплатили жилищные кредиты, еще 276 граждан направили средства на строительство или реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства", - сообщили в соцфонде.
Всего за время действия программы в Крыму - с 2015 года - материнский капитал помог улучшить жилищные условия 79 тысячам крымских семей, отмечается в сообщении.
В учреждении напомнили, что использовать материнский капитал можно по достижении ребенком трехлетнего возраста. Сразу после рождения или усыновления малыша деньги можно направить только на платежи или первоначальный взнос по ипотеке. Ремонт в перечень работ по улучшению жилищных условий не входит, при этом реконструкцию дома блокированной застройки с целью увеличения площади сделать можно.
За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
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