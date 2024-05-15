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Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда
Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда
В Минтруда РФ анонсировали увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей. Об этом идет речь в проекте постановления, опубликованном РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:35
2024-05-15T20:35
прожиточный минимум
минимальный размер оплаты труда (мрот)
экономика
россия
общество
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Минтруда РФ анонсировали увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей. Об этом идет речь в проекте постановления, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.По сравнению с 2024 годом сумма прожиточного минимума увеличится на 14,8%. Годовой рост на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.С 2020 года минимальный прожиточный минимум в РФ увеличился почти на 37%, сообщила в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила вице-премьер.До 2030 года размер МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаМатеринский капитал будет увеличен с 1 февраляМРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами
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прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (мрот), экономика, россия, общество, новости, закон и право
Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда

В Минтруда анонсировали увеличение прожиточного минимума почти на 15%

20:35 15.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевпенсионерка на продовольственном рынке
пенсионерка на продовольственном рынке - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Минтруда РФ анонсировали увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей. Об этом идет речь в проекте постановления, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.
"Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, пенсионеров – 15 250 рублей, детей – 17 201 рублей", - прокомментировали документ в пресс-службе Минтруда.
По сравнению с 2024 годом сумма прожиточного минимума увеличится на 14,8%. Годовой рост на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.
С 2020 года минимальный прожиточный минимум в РФ увеличился почти на 37%, сообщила в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила вице-премьер.
До 2030 года размер МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.
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Прожиточный минимумМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)ЭкономикаРоссияОбществоНовостиЗакон и право
 
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