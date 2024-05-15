https://crimea.ria.ru/20240515/naskolko-vyrastet-prozhitochnyy-minimum-v-2025-godu--mintruda-1137311393.html

Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда

Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда

В Минтруда РФ анонсировали увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей. Об этом идет речь в проекте постановления, опубликованном РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T20:35

2024-05-15T20:35

2024-05-15T20:35

прожиточный минимум

минимальный размер оплаты труда (мрот)

экономика

россия

общество

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Минтруда РФ анонсировали увеличение минимального прожиточного минимума в 2025 году до 17 733 рублей. Об этом идет речь в проекте постановления, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.По сравнению с 2024 годом сумма прожиточного минимума увеличится на 14,8%. Годовой рост на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.С 2020 года минимальный прожиточный минимум в РФ увеличился почти на 37%, сообщила в апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила вице-премьер.До 2030 года размер МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаМатеринский капитал будет увеличен с 1 февраляМРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами

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прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (мрот), экономика, россия, общество, новости, закон и право