https://crimea.ria.ru/20230519/mrot-v-rossii-budut-uvelichivat-operezhayuschimi-tempami-1128822758.html

МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами

МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами - РИА Новости Крым, 19.05.2023

МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда в России ежегодно будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на коллегии... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T12:42

2023-05-19T12:42

2023-05-19T12:42

россия

татьяна голикова

экономика

общество

минимальный размер оплаты труда (мрот)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда в России ежегодно будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на коллегии Минтруда, пишет РИА Новости.И уточнила, что такие изменения потребуют смены идеологии по зарплате бюджетников.Голикова отметила, что в конце марта текущего года минимальный размер оплаты труда стал больше установленного прожиточного минимума на 3,7%.В феврале президент России Владимир Путин поручил к 2024 году повысить минимальный размер оплаты труда в России на 18,5% или до 19 242 рублей. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 6,3% и составил 16 242 рубля. Были проиндексированы и другие пособия, в частности, материнский капитал был увеличен на 65 тысяч рублей.Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в январе тоже перешли на российский МРОТ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеПравительство РФ поддержит занятость в туротрасли КрымаПутин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей

https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html

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россия, татьяна голикова, экономика, общество, минимальный размер оплаты труда (мрот), новости