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МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами
МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами - РИА Новости Крым, 19.05.2023
МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами
Минимальный размер оплаты труда в России ежегодно будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на коллегии... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T12:42
2023-05-19T12:42
россия
татьяна голикова
экономика
общество
минимальный размер оплаты труда (мрот)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда в России ежегодно будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на коллегии Минтруда, пишет РИА Новости.И уточнила, что такие изменения потребуют смены идеологии по зарплате бюджетников.Голикова отметила, что в конце марта текущего года минимальный размер оплаты труда стал больше установленного прожиточного минимума на 3,7%.В феврале президент России Владимир Путин поручил к 2024 году повысить минимальный размер оплаты труда в России на 18,5% или до 19 242 рублей. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 6,3% и составил 16 242 рубля. Были проиндексированы и другие пособия, в частности, материнский капитал был увеличен на 65 тысяч рублей.Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в январе тоже перешли на российский МРОТ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеПравительство РФ поддержит занятость в туротрасли КрымаПутин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей
https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html
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россия, татьяна голикова, экономика, общество, минимальный размер оплаты труда (мрот), новости
МРОТ в России будут увеличивать опережающими темпами

Голикова: МРОТ в России во все последующие годы будет расти опережающими темпами

12:42 19.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда в России ежегодно будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на коллегии Минтруда, пишет РИА Новости.
"Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства, <...> что и во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", — обозначила она.
И уточнила, что такие изменения потребуют смены идеологии по зарплате бюджетников.
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Голикова отметила, что в конце марта текущего года минимальный размер оплаты труда стал больше установленного прожиточного минимума на 3,7%.
В феврале президент России Владимир Путин поручил к 2024 году повысить минимальный размер оплаты труда в России на 18,5% или до 19 242 рублей. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 6,3% и составил 16 242 рубля. Были проиндексированы и другие пособия, в частности, материнский капитал был увеличен на 65 тысяч рублей.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в январе тоже перешли на российский МРОТ.
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РоссияТатьяна ГоликоваЭкономикаОбществоМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)Новости
 
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