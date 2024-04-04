Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% – Голикова
17:17 04.04.2024 (обновлено: 17:18 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В России с 2020 года почти на 37% вырос прожиточный минимум. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое было обнародовано на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период", – проинформировала она.
Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила Голикова. И произошло это при участии профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии. С участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года.
"Между общероссийскими объединениями профсоюзов работодателей и правительством готовится к заключению новое генеральное соглашение на 2024-2026 годы, которое определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также совместные действия сторон по их реализации", – сказала Голикова.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей. О повышении минимальной зарплаты он также говорил в послании Федеральному собранию. Увеличение МРОТ отразится также и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.
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