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Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%

Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%

В России с 2020 года почти на 37% вырос прожиточный минимум. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое было обнародовано на XII... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T17:17

2024-04-04T17:17

2024-04-04T17:18

татьяна голикова

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В России с 2020 года почти на 37% вырос прожиточный минимум. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое было обнародовано на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила Голикова. И произошло это при участии профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии. С участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года.Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей. О повышении минимальной зарплаты он также говорил в послании Федеральному собранию. Увеличение МРОТ отразится также и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбереженияРекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январеРазмер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году

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татьяна голикова, новости, россия, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот), прожиточный минимум, деньги, общество