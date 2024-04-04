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Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%
В России с 2020 года почти на 37% вырос прожиточный минимум. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое было обнародовано на XII... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T17:17
2024-04-04T17:18
татьяна голикова
новости
россия
зарплата
минимальный размер оплаты труда (мрот)
прожиточный минимум
деньги
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В России с 2020 года почти на 37% вырос прожиточный минимум. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое было обнародовано на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила Голикова. И произошло это при участии профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии. С участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года.Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей. О повышении минимальной зарплаты он также говорил в послании Федеральному собранию. Увеличение МРОТ отразится также и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбереженияРекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январеРазмер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
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татьяна голикова, новости, россия, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот), прожиточный минимум, деньги, общество
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%

Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% – Голикова

17:17 04.04.2024 (обновлено: 17:18 04.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В России с 2020 года почти на 37% вырос прожиточный минимум. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое было обнародовано на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период", – проинформировала она.

Кроме того, с 1 января этого года на 18,5%, до 19 242 рублей, вырос минимальный размер оплаты труда. Это на 14,2% выше минимального прожиточного минимума, уточнила Голикова. И произошло это при участии профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии. С участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года.

"Между общероссийскими объединениями профсоюзов работодателей и правительством готовится к заключению новое генеральное соглашение на 2024-2026 годы, которое определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также совместные действия сторон по их реализации", – сказала Голикова.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей. О повышении минимальной зарплаты он также говорил в послании Федеральному собранию. Увеличение МРОТ отразится также и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.
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Татьяна ГоликоваНовостиРоссияЗарплатаМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)Прожиточный минимумДеньгиОбщество
 
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