https://crimea.ria.ru/20240323/putin-podpisal-zakon-o-nalogovykh-vychetakh-na-dolgosrochnye-sberezheniya-1135973941.html

Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T19:25

2024-03-23T19:25

2024-03-23T19:25

владимир путин (политик)

закон и право

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета может составить от 52 тысяч 60 тысяч рублей ежегодно.Вычеты по НДФЛ будут предоставляться в сумме:- уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста;- уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ);- денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС.Закон сохраняет и действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года. При этом отменяются инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС.Закон также упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения и освобождает от НДС услуги по формированию таких сбережений.Кроме того, по закону НПФ придется информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Штраф составит 20% от суммы неправомерно полученного налогоплательщиком налогового вычета.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективуКого коснется увеличение налогового вычета на детейПовышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, новости