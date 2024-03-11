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В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы
В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы
Спрос на недвижимость в Крыму растет, в этой связи застройщики анонсируют рост стоимости квадратных метров на полуострове уже в ближайшее время - это касается... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T14:21
2024-03-11T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Спрос на недвижимость в Крыму растет, в этой связи застройщики анонсируют рост стоимости квадратных метров на полуострове уже в ближайшее время - это касается жилых квартир на первичном рынке, рассказала РИА Новости Крым специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.По ее словам, речь в данном случае идет о жилой недвижимости. Туристические "квадраты" не привязаны к мерам господдержки - на эту категорию новостроек они не распространяются. И хотя рост в этом секторе тоже есть, сейчас стоимость апартаментов в Крыму все еще значительно ниже аналогичных предложений в Сочи, что привлекает большое число инвесторов."Мы покупаем туристическую недвижимость по обычной ставке - 16-17%. Зато там застройщики делают траншевые ипотеки, хорошую рассрочку - дают возможность инвесторам достаточно безболезненно войти в стройку. Тем, кто хочет вложиться в недвижимость в Крыму, - однозначно апартаменты. Опять же перспектива сдачи в аренду, посуточная сдача - это тоже интересно", - дает совет специалист.По ее словам, в целом рост цен на любую недвижимость - общероссийская тенденция. С января, когда средняя цена "квадрата" на первичном рынке в Симферополе колебалась от 130 до 300 тысяч рублей, стоимость уже выросла в среднем на 10 тысяч. При этом, эксперт отмечает повышение качества застройки."В Крыму с каждым годом в эксплуатацию вводится все большее количество квадратных метров, стройки растут и по побережью, хорошо расширяется Симферополь. И очень приятно отметить, что недвижимость становится все более качественной, застройщики все больше внимания уделяют инфраструктуре. То же касается апарт-отелей", - подытожила Буйлова.В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья. Из них 10 миллионов "квадратов" – жилые дома, остальное – апартаменты и 22 тысячи номеров в отелях, санаториях и гостиницах, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. За 10 лет в Крыму построили и ввели в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,3 миллиона – многоэтажки. Рекордным стал 2023 год, по итогам которого в регионе построили 1,2 млн жилых "квадратов".Читайте также на РИА Новости Крым:Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в КрымуВ 2024 году в России существенно снизятся темпы роста цен на жильеКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
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РИА Новости Крым
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недвижимость, недвижимость в крыму, жилье, жилье в крыму, строительство, новости крыма, крым, надежда буйлова, мнения, экономика, экономика крыма
В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы

Жилая недвижимость в Крыму подорожает - эксперт Буйлова

14:21 11.03.2024
 
© РИА Новости КрымСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Спрос на недвижимость в Крыму растет, в этой связи застройщики анонсируют рост стоимости квадратных метров на полуострове уже в ближайшее время - это касается жилых квартир на первичном рынке, рассказала РИА Новости Крым специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
"Цены будут расти однозначно, поскольку растет спрос. Это связано с интересными возможностями приобретения жилья за счет средств маткапитала, продлением семейной ипотеки. Что касается господдержки, правительство продлило программу льготной ипотеки только до 1 июля 2024 года. Те граждане, кто хочет воспользоваться этим правом, спешат его реализовать. Поэтому рынок очень активен, и уже с 12 марта крупнейшие застройщики поднимают цены", - говорит Буйлова.
По ее словам, речь в данном случае идет о жилой недвижимости. Туристические "квадраты" не привязаны к мерам господдержки - на эту категорию новостроек они не распространяются. И хотя рост в этом секторе тоже есть, сейчас стоимость апартаментов в Крыму все еще значительно ниже аналогичных предложений в Сочи, что привлекает большое число инвесторов.
"Мы покупаем туристическую недвижимость по обычной ставке - 16-17%. Зато там застройщики делают траншевые ипотеки, хорошую рассрочку - дают возможность инвесторам достаточно безболезненно войти в стройку. Тем, кто хочет вложиться в недвижимость в Крыму, - однозначно апартаменты. Опять же перспектива сдачи в аренду, посуточная сдача - это тоже интересно", - дает совет специалист.
По ее словам, в целом рост цен на любую недвижимость - общероссийская тенденция. С января, когда средняя цена "квадрата" на первичном рынке в Симферополе колебалась от 130 до 300 тысяч рублей, стоимость уже выросла в среднем на 10 тысяч. При этом, эксперт отмечает повышение качества застройки.
"В Крыму с каждым годом в эксплуатацию вводится все большее количество квадратных метров, стройки растут и по побережью, хорошо расширяется Симферополь. И очень приятно отметить, что недвижимость становится все более качественной, застройщики все больше внимания уделяют инфраструктуре. То же касается апарт-отелей", - подытожила Буйлова.
В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья. Из них 10 миллионов "квадратов" – жилые дома, остальное – апартаменты и 22 тысячи номеров в отелях, санаториях и гостиницах, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. За 10 лет в Крыму построили и ввели в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,3 миллиона – многоэтажки. Рекордным стал 2023 год, по итогам которого в регионе построили 1,2 млн жилых "квадратов".
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