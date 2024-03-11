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Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года
Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года
В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья, включая апартаменты и гостиничные номера. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T11:04
2024-03-11T11:41
радио "спутник в крыму"
юрий гоцанюк
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жилье в крыму
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совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья, включая апартаменты и гостиничные номера. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, сегодня в Крыму насчитывается 62 тысячи гостиничных номеров, что позволяет региону одновременно принять порядка 6,5-7 млн туристов. Чтобы достичь показателя в 10 млн туристов к 2030 году, необходимо увеличивать номерной фонд на 22 тысячи. Это планируется сделать в рамках комплексного развития территорий и реализации проектов по созданию туристических кластеров, отметил он.Председатель Совмина добавил, что к властям республики уже обратились инвесторы с соответствующими предложениями.За 10 лет в Крыму построили и ввели в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,3 миллиона – многоэтажки. Рекордным стал 2023 год, по итогам которого в регионе построили 1,2 млн "квадратов" жилья.Полный эфир с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком слушайте на радио "Спутник в Крыму" в понедельник в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 летВыдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в КрымуЖилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать
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юрий гоцанюк, жилье, жилье в крыму, строительство, совет министров рк, новости крыма, крым, экономика, туризм в крыму
Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года

В Крыму построят 25 миллионов квадратных метров жилья до 2030 года

11:04 11.03.2024 (обновлено: 11:41 11.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья, включая апартаменты и гостиничные номера. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"До 2030 года мы планируем построить порядка 25 миллионов квадратных метров жилья. Из них 10 миллионов "квадратов" – жилые дома, остальное – апартаменты и 22 тысячи номеров (в отелях, санаториях и гостиницах – ред.)", – сказал глава правительства региона.
По словам Гоцанюка, сегодня в Крыму насчитывается 62 тысячи гостиничных номеров, что позволяет региону одновременно принять порядка 6,5-7 млн туристов. Чтобы достичь показателя в 10 млн туристов к 2030 году, необходимо увеличивать номерной фонд на 22 тысячи. Это планируется сделать в рамках комплексного развития территорий и реализации проектов по созданию туристических кластеров, отметил он.
Председатель Совмина добавил, что к властям республики уже обратились инвесторы с соответствующими предложениями.
За 10 лет в Крыму построили и ввели в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,3 миллиона – многоэтажки. Рекордным стал 2023 год, по итогам которого в регионе построили 1,2 млн "квадратов" жилья.
Полный эфир с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком слушайте на радио "Спутник в Крыму" в понедельник в 18.00.
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