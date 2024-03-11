https://crimea.ria.ru/20240311/skolko-kvadratov-zhilya-postroyat-v-krymu-do-2030-goda-1135518037.html

Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года

Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года

В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья, включая апартаменты и гостиничные номера. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T11:04

2024-03-11T11:04

2024-03-11T11:41

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируют построить 25 миллионов квадратных метров жилья, включая апартаменты и гостиничные номера. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, сегодня в Крыму насчитывается 62 тысячи гостиничных номеров, что позволяет региону одновременно принять порядка 6,5-7 млн туристов. Чтобы достичь показателя в 10 млн туристов к 2030 году, необходимо увеличивать номерной фонд на 22 тысячи. Это планируется сделать в рамках комплексного развития территорий и реализации проектов по созданию туристических кластеров, отметил он.Председатель Совмина добавил, что к властям республики уже обратились инвесторы с соответствующими предложениями.За 10 лет в Крыму построили и ввели в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,3 миллиона – многоэтажки. Рекордным стал 2023 год, по итогам которого в регионе построили 1,2 млн "квадратов" жилья.Полный эфир с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком слушайте на радио "Спутник в Крыму" в понедельник в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 летВыдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в КрымуЖилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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