https://crimea.ria.ru/20240209/vydachu-lgotnykh-ipotek-po-gosprogrammam-uvelichili-v-krymu-1134829977.html

Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму

Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму

В первый месяц 2024 года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T17:03

2024-02-09T17:03

2024-02-09T17:03

рнкб (пао)

банк

ипотека

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В первый месяц 2024 года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму 1,97 миллиарда рублей, что в шесть раз по объему превышает аналогичный показатель за январь 2023 года, сообщает пресс-служба банка.При этом около половины объема выдач льготных ипотечных кредитов составляют кредиты по программе "Семейная ипотека", говорится в сообщении.Там добавили, что всего в январе банк выдал 545 ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей, при этом 73% от общей суммы кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке. Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 4,56 миллиона рублей, что на 19% выше, чем в январе прошлого года, говорится в сообщении.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, ипотека, жилье в крыму