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Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму
Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму
В первый месяц 2024 года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T17:03
2024-02-09T17:03
рнкб (пао)
банк
ипотека
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В первый месяц 2024 года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму 1,97 миллиарда рублей, что в шесть раз по объему превышает аналогичный показатель за январь 2023 года, сообщает пресс-служба банка.При этом около половины объема выдач льготных ипотечных кредитов составляют кредиты по программе "Семейная ипотека", говорится в сообщении.Там добавили, что всего в январе банк выдал 545 ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей, при этом 73% от общей суммы кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке. Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 4,56 миллиона рублей, что на 19% выше, чем в январе прошлого года, говорится в сообщении.
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рнкб (пао), банк, ипотека, жилье в крыму

Выдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму

17:03 09.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В первый месяц 2024 года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму 1,97 миллиарда рублей, что в шесть раз по объему превышает аналогичный показатель за январь 2023 года, сообщает пресс-служба банка.
При этом около половины объема выдач льготных ипотечных кредитов составляют кредиты по программе "Семейная ипотека", говорится в сообщении.

"<…> Более 70% ипотечных кредитов в январе банк выдал по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм", – отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого привели в пресс-службе.

Там добавили, что всего в январе банк выдал 545 ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей, при этом 73% от общей суммы кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке. Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 4,56 миллиона рублей, что на 19% выше, чем в январе прошлого года, говорится в сообщении.
РНКБ (ПАО)БанкИпотекаЖилье в Крыму
 
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