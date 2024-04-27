https://crimea.ria.ru/20240427/glavnoe-za-den-27-aprelya-1136926468.html

Главное за день 27 апреля

Главное за день 27 апреля - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Главное за день 27 апреля

Путин призвал создать равные условия жизни в России. Новые аресты в рамках громких дел. Контроль за мигрантами в стране продолжат ужесточать. Верховная рада... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T22:56

2024-04-27T22:56

2024-04-27T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Путин призвал создать равные условия жизни в России. Новые аресты в рамках громких дел. Контроль за мигрантами в стране продолжат ужесточать. Верховная рада ответит в суде за отсутствие выборов президента. Глава Крыма пригрозил уволить министра транспорта. Росстат посчитал уровень бедности в Крыму и Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин призвал создать равные условия жизни в РФДля каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент Владимир Путин. Говоря об экономике и индустриальных показателях страны, президент оценил инфляцию и макроэкономические показатели России. Новые аресты по делу Тимура Иванова и трагедии в "Крокусе"Бывший подчиненный экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – "Присвоение или растрата".Также в этот день арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - гражданин Таджикистана Курбонов Джумахон Бегиджонович. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 годаКонтроль за мигрантами в РФ продолжат ужесточатьГосдума рассмотрит еще два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами. Документы уже внесены доступны на сайте ГД.Одним из них предлагается усилить контроль за иностранными гражданами, в отношении которых введен режим высылки. В случае принятия закона мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Есть в перечне и еще ряд ограничений. Второй законопроект касается непосредственно ужесточения мер контроля за миграцией. На Украине открыли дело из-за отсутствия выборов президентаВерховный суд Украины открыл дело по иску против рады о неназначении выборов. В частности, требуется признать противоправной бездействие в связи с неназначением выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления.ВСУ за неделю отступили и потеряли 8 тысяч боевиковПотери ВСУ за неделю превысили 8 тысяч человек. За минувшую неделю российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и уничтожили около 8280 украинских боевиков. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинской армии на поле боя складывается сложная ситуация. Об этом он заявил западным коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн".При этом, по данным Минобороны, ВС РФ за неделю нанесли 35 групповых ударов по целям на Украине, поразив не только средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, но и "объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры". Глава Крыма пригрозил уволить министра транспортаПо итогам мониторинга работ по грейдированию дорожной сети Евпатории глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что считает необходимым уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора. Кроме того, он пригрозил увольнением министру транспорта Республики Крым Николаю Николаевичу Лукашенко, которому объявил выговор "за некачественно проведенные работы"."Николай Лукашенко в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования на всей территории республики на личный контроль. В противном случае, министр транспорта может лишиться своей должности", – заявил Аксенов. Росстат посчитал уровень бедности в Крыму и СевастополеДоля крымчан с доходами ниже границы бедности, согласно исследованиям, в 2023 году, составляет 13,8%. Это больше, чем в Севастополе и в целом по стране. Такими данными поделился Росстат.

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https://crimea.ria.ru/20240427/bolee-tschatelnye-proverki-na-granitse-rossii-v-mid-obyasnili-prichinu-1136925981.html

https://crimea.ria.ru/20240427/ukrainskiy-dron-atakoval-svyaschennikov-v-donbasse-1136921834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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