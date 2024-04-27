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Главное за день 27 апреля - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Главное за день 27 апреля
Главное за день 27 апреля - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Главное за день 27 апреля
Путин призвал создать равные условия жизни в России. Новые аресты в рамках громких дел. Контроль за мигрантами в стране продолжат ужесточать. Верховная рада... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T22:56
2024-04-27T22:56
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тимур иванов
"крокус сити холл"
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Путин призвал создать равные условия жизни в России. Новые аресты в рамках громких дел. Контроль за мигрантами в стране продолжат ужесточать. Верховная рада ответит в суде за отсутствие выборов президента. Глава Крыма пригрозил уволить министра транспорта. Росстат посчитал уровень бедности в Крыму и Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин призвал создать равные условия жизни в РФДля каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент Владимир Путин. Говоря об экономике и индустриальных показателях страны, президент оценил инфляцию и макроэкономические показатели России. Новые аресты по делу Тимура Иванова и трагедии в "Крокусе"Бывший подчиненный экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – "Присвоение или растрата".Также в этот день арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - гражданин Таджикистана Курбонов Джумахон Бегиджонович. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 годаКонтроль за мигрантами в РФ продолжат ужесточатьГосдума рассмотрит еще два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами. Документы уже внесены доступны на сайте ГД.Одним из них предлагается усилить контроль за иностранными гражданами, в отношении которых введен режим высылки. В случае принятия закона мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Есть в перечне и еще ряд ограничений. Второй законопроект касается непосредственно ужесточения мер контроля за миграцией. На Украине открыли дело из-за отсутствия выборов президентаВерховный суд Украины открыл дело по иску против рады о неназначении выборов. В частности, требуется признать противоправной бездействие в связи с неназначением выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления.ВСУ за неделю отступили и потеряли 8 тысяч боевиковПотери ВСУ за неделю превысили 8 тысяч человек. За минувшую неделю российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и уничтожили около 8280 украинских боевиков. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинской армии на поле боя складывается сложная ситуация. Об этом он заявил западным коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн".При этом, по данным Минобороны, ВС РФ за неделю нанесли 35 групповых ударов по целям на Украине, поразив не только средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, но и "объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры". Глава Крыма пригрозил уволить министра транспортаПо итогам мониторинга работ по грейдированию дорожной сети Евпатории глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что считает необходимым уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора. Кроме того, он пригрозил увольнением министру транспорта Республики Крым Николаю Николаевичу Лукашенко, которому объявил выговор "за некачественно проведенные работы"."Николай Лукашенко в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования на всей территории республики на личный контроль. В противном случае, министр транспорта может лишиться своей должности", – заявил Аксенов. Росстат посчитал уровень бедности в Крыму и СевастополеДоля крымчан с доходами ниже границы бедности, согласно исследованиям, в 2023 году, составляет 13,8%. Это больше, чем в Севастополе и в целом по стране. Такими данными поделился Росстат.
https://crimea.ria.ru/20240427/kadrovyy-golod-kak-na-skoroy-v-krymu-vospolnyayut-nekhvatku-sotrudnikov-1136905101.html
https://crimea.ria.ru/20240427/bolee-tschatelnye-proverki-na-granitse-rossii-v-mid-obyasnili-prichinu-1136925981.html
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новости, главное за день, новости крыма, новости сво, россия, крым, севастополь, тимур иванов, "крокус сити холл", сергей аксенов, николай лукашенко, владимир путин (политик), украина
Главное за день 27 апреля

Главные события и заявления субботы, 27 апреля

22:56 27.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Путин призвал создать равные условия жизни в России. Новые аресты в рамках громких дел. Контроль за мигрантами в стране продолжат ужесточать. Верховная рада ответит в суде за отсутствие выборов президента. Глава Крыма пригрозил уволить министра транспорта. Росстат посчитал уровень бедности в Крыму и Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин призвал создать равные условия жизни в РФ

Для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент Владимир Путин. Говоря об экономике и индустриальных показателях страны, президент оценил инфляцию и макроэкономические показатели России.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
20:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников

Новые аресты по делу Тимура Иванова и трагедии в "Крокусе"

Бывший подчиненный экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – "Присвоение или растрата".
Также в этот день арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - гражданин Таджикистана Курбонов Джумахон Бегиджонович. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 года

Контроль за мигрантами в РФ продолжат ужесточать

Госдума рассмотрит еще два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами. Документы уже внесены доступны на сайте ГД.
Одним из них предлагается усилить контроль за иностранными гражданами, в отношении которых введен режим высылки. В случае принятия закона мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Есть в перечне и еще ряд ограничений. Второй законопроект касается непосредственно ужесточения мер контроля за миграцией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
22:24
Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину

На Украине открыли дело из-за отсутствия выборов президента

Верховный суд Украины открыл дело по иску против рады о неназначении выборов. В частности, требуется признать противоправной бездействие в связи с неназначением выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления.

ВСУ за неделю отступили и потеряли 8 тысяч боевиков

Потери ВСУ за неделю превысили 8 тысяч человек. За минувшую неделю российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и уничтожили около 8280 украинских боевиков.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинской армии на поле боя складывается сложная ситуация. Об этом он заявил западным коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн".
При этом, по данным Минобороны, ВС РФ за неделю нанесли 35 групповых ударов по целям на Украине, поразив не только средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, но и "объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры".
На месте атаки украинского дрона по священникам с гуманитарным грузов в Волновахе ДНР
16:59
Украинский дрон атаковал священников в Донбассе

Глава Крыма пригрозил уволить министра транспорта

По итогам мониторинга работ по грейдированию дорожной сети Евпатории глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что считает необходимым уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора. Кроме того, он пригрозил увольнением министру транспорта Республики Крым Николаю Николаевичу Лукашенко, которому объявил выговор "за некачественно проведенные работы".
"Николай Лукашенко в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования на всей территории республики на личный контроль. В противном случае, министр транспорта может лишиться своей должности", – заявил Аксенов.

Росстат посчитал уровень бедности в Крыму и Севастополе

Доля крымчан с доходами ниже границы бедности, согласно исследованиям, в 2023 году, составляет 13,8%. Это больше, чем в Севастополе и в целом по стране. Такими данными поделился Росстат.
Совет министров Крыма - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
10:12
В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов
 
НовостиГлавное за деньНовости КрымаНовости СВОРоссияКрымСевастопольТимур Иванов"Крокус Сити Холл"Сергей АксеновНиколай ЛукашенкоВладимир Путин (политик)Украина
 
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Заголовок открываемого материала
22:56Главное за день 27 апреля
22:43Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой Европы по боксу
22:24Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину
22:06Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя
21:53Песков высказался об участи Зеленского
21:31Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова
21:17Росстат оценил уровень бедности в Крыму и Севастополе
20:53Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников
20:40Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
20:31В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
20:13У Крымского моста в преддверии выходных растет очередь
19:50Обманул четверых: в Крыму попался 19-летний курьер мошенников
19:29В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
19:02В Севастополе увеличили количество бригад скорой помощи
18:44ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
18:17Путин наградил Стаса Михайлова орденом
17:53В Госдуму внесли два законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами
17:18Катастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков
16:59Украинский дрон атаковал священников в Донбассе
16:48Три украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО
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