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Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T13:56
2024-04-27T13:57
владимир путин (политик)
экономика
новости
россия
инфляция
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства отметил рост индустриальной активности. По его словам, промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе - тогда прирост составил 4,6. Также высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. В январе – плюс 7,5 процента, а в феврале – уже плюс 13,5 процента, проинформировал Путин.Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития", - подчеркнул он.И добавил, что многие эксперты уже сегодня говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 годаПик инфляции в России остался позади – Набиуллина
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владимир путин (политик), экономика, новости, россия, инфляция, ввп (валовый внутренний продукт)
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин

Путин заявил о замедлении инфляции и росте макроэкономических показателей России

13:56 27.04.2024 (обновлено: 13:57 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов Правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь – февраль ВВП России увеличился на шесть процентов в годовом выражении", - отметил он.
Глава государства отметил рост индустриальной активности. По его словам, промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе - тогда прирост составил 4,6. Также высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. В январе – плюс 7,5 процента, а в феврале – уже плюс 13,5 процента, проинформировал Путин.
"На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе ожидания граждан, то есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены.
Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития", - подчеркнул он.
И добавил, что многие эксперты уже сегодня говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов.
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Владимир Путин (политик)ЭкономикаНовостиРоссияИнфляцияВВП (Валовый внутренний продукт)
 
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