https://crimea.ria.ru/20240427/makroekonomicheskie-pokazateli-2024-goda-prevysili-prognozy---putin-1136912444.html

Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин

Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин

Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T13:56

2024-04-27T13:56

2024-04-27T13:57

владимир путин (политик)

экономика

новости

россия

инфляция

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства отметил рост индустриальной активности. По его словам, промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе - тогда прирост составил 4,6. Также высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. В январе – плюс 7,5 процента, а в феврале – уже плюс 13,5 процента, проинформировал Путин.Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития", - подчеркнул он.И добавил, что многие эксперты уже сегодня говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 годаПик инфляции в России остался позади – Набиуллина

россия

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2024

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владимир путин (политик), экономика, новости, россия, инфляция, ввп (валовый внутренний продукт)