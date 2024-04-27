https://crimea.ria.ru/20240427/makroekonomicheskie-pokazateli-2024-goda-prevysili-prognozy---putin-1136912444.html
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T13:56
2024-04-27T13:56
2024-04-27T13:57
владимир путин (политик)
экономика
новости
россия
инфляция
ввп (валовый внутренний продукт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136860005_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_0a3e1a506c78087cec2042d8142c8110.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства отметил рост индустриальной активности. По его словам, промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе - тогда прирост составил 4,6. Также высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. В январе – плюс 7,5 процента, а в феврале – уже плюс 13,5 процента, проинформировал Путин.Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития", - подчеркнул он.И добавил, что многие эксперты уже сегодня говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 годаПик инфляции в России остался позади – Набиуллина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136860005_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e73f9a17db699e657440c1727d18027f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), экономика, новости, россия, инфляция, ввп (валовый внутренний продукт)
Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
Путин заявил о замедлении инфляции и росте макроэкономических показателей России
13:56 27.04.2024 (обновлено: 13:57 27.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов Правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь – февраль ВВП России увеличился на шесть процентов в годовом выражении", - отметил он.
Глава государства отметил рост индустриальной активности. По его словам, промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе - тогда прирост составил 4,6. Также высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. В январе – плюс 7,5 процента, а в феврале – уже плюс 13,5 процента, проинформировал Путин.
"На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе ожидания граждан, то есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены.
Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития", - подчеркнул он.
И добавил, что многие эксперты уже сегодня говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов.
Читайте также на РИА Новости Крым: