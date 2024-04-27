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"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ
"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ - РИА Новости Крым, 27.04.2024
"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ
Для украинской армии на поле боя складывается сложная ситуация, признал перед своими западными коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн"... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T15:53
2024-04-27T15:53
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
в мире
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Для украинской армии на поле боя складывается сложная ситуация, признал перед своими западными коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн" главком ВСУ Александр Сырский."Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", - написал он в своем Telegram.И потребовал у западных коллег неотложно предоставить ракеты, боеприпасы, вооружение и военную технику. Накануне лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы также потребовал новое западное вооружение. По его словам, оно необходимо для новых бригад ВСУ, которые сейчас формируются.В список его требований к западным странам входит дальнобойное вооружение, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, артиллерия, а также семь систем ПВО Patriot, которые надо поставить срочно.Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву, нет.26 апреля в Балаклее Харьковской области ВС России поразили эшелон с иностранной военной техникой и вооружением.Читайте также на РИА Новости Крым:В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший траншНовый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе СШАПочему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, в мире, поставки западного оружия украине, новости
"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на поле боя для ВСУ сложной и "склонной к обострению"

15:53 27.04.2024
 
© Telegram-канал главкома ВСУ Александра СырскогоГлавком ВСУ Александр Сырский участвует в заседании контактной группы в формате "Рамштайн"
Главком ВСУ Александр Сырский участвует в заседании контактной группы в формате Рамштайн
© Telegram-канал главкома ВСУ Александра Сырского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Для украинской армии на поле боя складывается сложная ситуация, признал перед своими западными коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн" главком ВСУ Александр Сырский.
"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", - написал он в своем Telegram.
И потребовал у западных коллег неотложно предоставить ракеты, боеприпасы, вооружение и военную технику.
Накануне лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы также потребовал новое западное вооружение. По его словам, оно необходимо для новых бригад ВСУ, которые сейчас формируются.
В список его требований к западным странам входит дальнобойное вооружение, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, артиллерия, а также семь систем ПВО Patriot, которые надо поставить срочно.
Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву, нет.
26 апреля в Балаклее Харьковской области ВС России поразили эшелон с иностранной военной техникой и вооружением.
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Александр СырскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВ миреПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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