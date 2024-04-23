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В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш

В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш

Анонсированный крупнейший в истории транш Великобритании Украине является "частью сделки" и связан с решением Киева о прекращении консульской помощи... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T22:41

2024-04-23T22:41

2024-04-23T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Анонсированный крупнейший в истории транш Великобритании Украине является "частью сделки" и связан с решением Киева о прекращении консульской помощи военнообязанным украинцам. Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне. пишет РИА Новости.Во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. в него войдут 60 лодок и безэкипажных катеров, а также морские орудия; более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow; более 400 боевых машин; около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.При этом в дипмиссии указали, что со стороны британский властей такое решение связано с "отчаянной попыткой" изменить динамику СВО. Так, теряющая популярность правящая Консервативная партия, пытается улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов."Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - заключили в посольстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моментеВ Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюБритания готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, в мире, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад, новости