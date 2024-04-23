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В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
Анонсированный крупнейший в истории транш Великобритании Украине является "частью сделки" и связан с решением Киева о прекращении консульской помощи... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T22:41
2024-04-23T22:41
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поставки западного оружия украине
коллективный запад
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Анонсированный крупнейший в истории транш Великобритании Украине является "частью сделки" и связан с решением Киева о прекращении консульской помощи военнообязанным украинцам. Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне. пишет РИА Новости.Во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. в него войдут 60 лодок и безэкипажных катеров, а также морские орудия; более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow; более 400 боевых машин; около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.При этом в дипмиссии указали, что со стороны британский властей такое решение связано с "отчаянной попыткой" изменить динамику СВО. Так, теряющая популярность правящая Консервативная партия, пытается улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов."Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - заключили в посольстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моментеВ Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюБритания готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, великобритания, в мире, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад, новости
В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш

В посольстве РФ связали новую помощь Британии с прекращением консульской помощи украинцам

22:41 23.04.2024
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Анонсированный крупнейший в истории транш Великобритании Украине является "частью сделки" и связан с решением Киева о прекращении консульской помощи военнообязанным украинцам. Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне. пишет РИА Новости.
Во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине. в него войдут 60 лодок и безэкипажных катеров, а также морские орудия; более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow; более 400 боевых машин; около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.
"Эта новость неслучайно совпала с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг проживающим за рубежом украинским мужчинам призывного возраста. Явно исполняя свою часть "сделки", режим Владимира Зеленского активизирует мобилизационные мероприятия, призванные загнать побольше собственных граждан на передний край проспонсированного Западом "конфликта по доверенности" против России", - заявили в посольстве.
При этом в дипмиссии указали, что со стороны британский властей такое решение связано с "отчаянной попыткой" изменить динамику СВО. Так, теряющая популярность правящая Консервативная партия, пытается улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов.
"Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - заключили в посольстве.
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РоссияВеликобританияВ миреУкраинаПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападНовости
 
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Заголовок открываемого материала
23:04Главные новости Крыма: 23 апреля
22:58Главное за день: 23 апреля
22:41В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
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