https://crimea.ria.ru/20240413/v-britanii-zametili-ochevidnoe-pochemu-rossiya-prodolzhaet-spetsoperatsiyu-1136528459.html

В Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперацию

В Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперацию - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперацию

Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока в Киев "рекой льется" западное оружие, а мирных жителей Донбасса обстреливают американскими... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T16:47

2024-04-13T16:47

2024-04-13T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока в Киев "рекой льется" западное оружие, а мирных жителей Донбасса обстреливают американскими боеприпасами. Это признал британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире своего шоу на Youtube.10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие "дорогой в никуда", поскольку вместо прямого диалога с Россией без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране. И добавил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, поскольку это невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия пока не достигла целей СВОМир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликтуОни загнали себя в угол – Путин о главном просчете Киева

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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