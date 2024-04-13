В Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперацию
Россия продолжает СВО из-за обстрелов Донбасса американскими снарядами, заявили в Британии
16:47 13.04.2024 (обновлено: 16:48 13.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока в Киев "рекой льется" западное оружие, а мирных жителей Донбасса обстреливают американскими боеприпасами. Это признал британский политик Джордж Гэллоуэй в эфире своего шоу на Youtube.
"И они ведь до сих пор сбрасывают на мирных граждан Донбасса снаряды американского производства из числа текущего на Украину рекой потока оружия. Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине", — сказал он.
10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие "дорогой в никуда", поскольку вместо прямого диалога с Россией без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс" и готовит конференцию в Швейцарии, на которой союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране. И добавил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, поскольку это невозможно.
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